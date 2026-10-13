Apple додасть Siri AI на старі моделі Apple TV 4K

Apple планує додати Siri AI на кілька поколінь Apple TV 4K, зокрема на модель 2021 року. Власникам старіших пристроїв не доведеться купувати нову приставку, однак доступність окремих функцій поки залишається під питанням.

Компанія Apple планує зробити оновленого голосового асистента Siri AI доступним не лише на новій приставці Apple TV 4K, а й на деяких старіших пристроях. Це дасть змогу частині користувачів скористатися новими можливостями без придбання обладнання останнього покоління. Про це пише Engadget.

Які моделі Apple TV отримають Siri AI?

За даними Engadget, бета-версія Siri AI з'явиться на пристроях, починаючи з другого покоління Apple TV 4K, яке вийшло у 2021 році. Асистент стане частиною операційної системи tvOS 27.2, реліз якої запланований на осінь 2026 року.

Точної дати виходу програмного оновлення Apple поки не назвала. Водночас нова Apple TV 4K надійде у продаж 13 листопада, тому tvOS 27.2 має з'явитися приблизно в цей період або раніше.

Таке рішення може бути особливо корисним для власників попередніх поколінь приставки. Нова модель коштує близько 300 доларів, тому можливість отримати оновленого голосового асистента на вже придбаному пристрої дасть змогу уникнути додаткових витрат.

Чи працюватимуть усі можливості Siri AI на старих приставках?

Поки що невідомо, які саме функції Siri AI будуть доступні на попередніх поколіннях Apple TV 4K. Старі пристрої спочатку не проєктувалися з урахуванням нового асистента, а їхні обчислювальні можливості поступаються характеристикам майбутньої моделі.

Однією з головних відмінностей нової приставки стануть вбудовані мікрофони далекого поля. Вони дадуть змогу керувати пристроєм голосом без необхідності брати до рук пульт дистанційного керування.

У старіших моделях Apple TV 4K таких мікрофонів немає. Водночас відповідні компоненти вбудовані в пульти дистанційного керування, тож частина голосових функцій може залишитися доступною. Проте компанія поки не пояснила, чи зможуть користувачі старих приставок повноцінно користуватися всіма можливостями нового асистента.

Також відкритим залишається питання щодо підтримки розширених функцій керування розумним будинком, які мають з'явитися в tvOS 27.2. Apple ще не уточнила, чи будуть ці можливості однаковими на нових і старих пристроях. Журналісти Engadget звернулися до компанії за додатковими поясненнями щодо сумісності. Видання планує оновити матеріал, коли отримає відповідь.

Які ще пристрої для розумного будинку представила Apple?

Нова Apple TV 4K стала лише частиною анонсів компанії у сфері розумного будинку. Apple також представила HomeView – пристрій, який виконуватиме роль центрального вузла домашньої екосистеми.

Крім того, компанія підготувала оновлену версію компактної розумної колонки HomePod mini. До переліку новинок увійшли й інші пристрої для домашньої автоматизації, зокрема розумний замок, камери спостереження та дверний дзвінок.

Ці продукти мають розширити можливості екосистеми Apple для керування домашніми пристроями. Водночас конкретні подробиці про сумісність старих моделей Apple TV з усіма новими функціями ще належить з'ясувати.

Отже, власники Apple TV 4K другого покоління та новіших сумісних моделей можуть отримати доступ до Siri AI через програмне оновлення. Але перед тим як розраховувати на всі можливості асистента, варто дочекатися офіційного переліку функцій для кожного покоління приставки.