Компания Apple планирует сделать обновленного голосового помощника Siri AI доступным не только на новой приставке Apple TV 4K, но и на некоторых более старых устройствах. Это позволит части пользователей воспользоваться новыми возможностями без покупки оборудования последнего поколения. Об этом пишет Engadget.

Какие модели Apple TV получат Siri AI?

По данным Engadget, бета-версия Siri AI появится на устройствах, начиная со второго поколения Apple TV 4K, выпущенного в 2021 году. Ассистент станет частью операционной системы tvOS 27.2, релиз которой запланирован на осень 2026 года.

Точной даты выхода программного обновления Apple пока не назвала. В то же время новая Apple TV 4K поступит в продажу 13 ноября, поэтому tvOS 27.2 должна появиться примерно в этот период или раньше.

Такое решение может быть особенно полезным для владельцев приставок предыдущих поколений. Новая модель стоит около 300 долларов, поэтому возможность получить обновленный голосовой помощник на уже купленном устройстве позволит избежать дополнительных расходов.

Будут ли работать все возможности Siri AI на старых приставках?

Пока неизвестно, какие именно функции Siri AI будут доступны на предыдущих поколениях Apple TV 4K. Старые устройства изначально не разрабатывались с учетом нового помощника, а их вычислительные возможности уступают характеристикам будущей модели.

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Одним из главных отличий новой приставки станут встроенные микрофоны дальнего поля. Они позволят управлять устройством голосом без необходимости брать в руки пульт дистанционного управления.

В более старых моделях Apple TV 4K таких микрофонов нет. В то же время соответствующие компоненты встроены в пульты дистанционного управления, поэтому часть голосовых функций может остаться доступной. Однако компания пока не пояснила, смогут ли пользователи старых приставок полноценно пользоваться всеми возможностями нового помощника.

Также остается открытым вопрос о поддержке расширенных функций управления умным домом, которые должны появиться в tvOS 27.2. Apple пока не уточнила, будут ли эти возможности одинаковыми на новых и старых устройствах. Журналисты Engadget обратились к компании за дополнительными разъяснениями по поводу совместимости. Издание планирует обновить материал, когда получит ответ.

Какие еще устройства для умного дома представила Apple?

Новая Apple TV 4K стала лишь частью анонсов компании в сфере умного дома. Apple также представила HomeView – устройство, которое будет выполнять роль центрального узла домашней экосистемы.

Кроме того, компания подготовила обновленную версию компактной умной колонки HomePod mini. В список новинок вошли и другие устройства для домашней автоматизации, в частности умный замок, камеры наблюдения и дверной звонок.

Эти продукты должны расширить возможности экосистемы Apple для управления домашними устройствами. В то же время конкретные подробности о совместимости старых моделей Apple TV со всеми новыми функциями еще предстоит выяснить.

Таким образом, владельцы Apple TV 4K второго поколения и более новых совместимых моделей смогут получить доступ к Siri AI посредством программного обновления. Но прежде чем рассчитывать на все возможности помощника, стоит дождаться официального списка функций для каждого поколения приставки.