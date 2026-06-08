Людина, яка може врятувати Siri, залишилася в тіні: чому Apple не показує його публіці

Apple готується до однієї з найважливіших презентацій останніх років. Навколо нової версії Siri накопичилося чимало очікувань, однак увага прикута не лише до технології, а й до людини, яка, за даними інсайдерів, стоїть за її перезапуском.

Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман.

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Напередодні конференції WWDC 2026 з'явилося дедалі більше чуток про масштабне оновлення голосового помічника Siri. Очікується, що Apple представить значно розумнішу систему зі штучним інтелектом, яка зможе працювати з особистими даними користувача, аналізувати інформацію на екрані та взаємодіяти у форматі чат-бота.

Втім, за лаштунками цієї історії увагу привертає інша тема. За даними Марка Гурмана, ключову роль у перезапуску Siri відіграв Майк Роквелл – керівник, якого раніше асоціювали насамперед із гарнітурою Apple Vision Pro. Саме він, як стверджують джерела журналіста, отримав контроль над розвитком Siri після того, як стратегія Apple у сфері штучного інтелекту не виправдала очікувань компанії та ринку.

Роквелл ще приблизно у 2016 році переконував керівництво Apple серйозніше поставитися до розвитку штучного інтелекту. Він вважав, що технологія стане одним із головних напрямів індустрії і рекомендував компанії готуватися до майбутніх змін. Однак тоді його пропозиції не отримали необхідної підтримки.

Згодом Роквелл очолив розробку Vision Pro. Хоча гарнітура не перетворилася на масовий хіт продажів, вона продемонструвала високий рівень інженерних можливостей Apple. Саме цей проєкт, як зазначає Гурман, допоміг Роквеллу зміцнити авторитет серед топменеджерів компанії.

Як змінився баланс сил усередині Apple?

Одним із ключових моментів стала нарада керівництва Apple у 2025 році, де обговорювали подальшу стратегію компанії у сфері штучного інтелекту. На зустрічі був присутній тодішній керівник ШІ-напряму Джон Джаннандреа. За словами Гурмана, керівник програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі вів значну частину дискусії, але саме Роквелл став однією з найвпливовіших фігур під час обговорення.

Після цього Apple передала Роквеллу напрямок Siri, який раніше входив до сфери відповідальності Джаннандреа. Водночас він не отримав підвищення до рівня старшого віцепрезидента, на яке, за інформацією журналістів, міг розраховувати. Пізніше Apple також оголосила про відставку Джаннандреа.

Ситуацію додатково ускладнили повідомлення про те, що майбутній генеральний директор Apple Джон Тернус давно критично ставився до Vision Pro. Гурман навіть стверджував, що цей напрямок фактично втратив перспективи розвитку всередині компанії, а сам Роквелл почав оцінювати власне майбутнє в Apple.

Попри центральну роль у трансформації Siri, Гурман заявив, що не очікує появи Майка Роквелла на сцені WWDC. За його прогнозом, презентацію проведуть генеральний директор Тім Кук, Крейг Федерігі та інші керівники програмного підрозділу Apple. Сам Роквелл залишиться за кадром.

Що нового отримає Siri

Найцікавіше для користувачів – це можливості нової Siri. Згідно з численними витоками, помічник зможе враховувати контекст із документів, повідомлень та інших особистих даних власника пристрою. Також система аналізуватиме вміст екрана в реальному часі та пропонуватиме більш доречні відповіді й дії.

Крім того, Siri нібито отримає окремий режим чат-бота та оновлений інтерфейс. Особливий інтерес викликає інформація про те, що нові можливості працюватимуть на базі великої мовної моделі від Google. За даними Гурмана, саме Роквелл допоміг укласти відповідну угоду між компаніями.

Якщо ці дані підтвердяться під час WWDC 2026, Apple фактично визнає, що для прискорення розвитку власного ШІ їй довелося спертися на технології зовнішнього партнера. Це може стати одним із найважливіших стратегічних рішень компанії за останні роки.