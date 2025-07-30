На території Іспанії археологи виявили унікальну знахідку: амулет, виготовлений із скам’янілості трилобіта, якому понад 450 мільйонів років. Це перший випадок, коли такий об’єкт трапився в римському контексті.

Що дізналися вчені?

Інтерес людства до палеонтології не є сучасним явищем. Стародавні римляни були так само зачаровані скам'янілостями. За словами стародавнього римського історика Светонія, імператор Август заснував перший відомий палеонтологічний музей у своїй віллі на острові Капрі, де він виставляв кістки стародавніх "гігантів" і "монстрів". Хоча вчені поки не знайшли археологічних доказів існування цього музею, у дослідженні, опублікованому в четвер у журналі Science, описано те, що цілком могло б потрапити до колекції Августа – стародавній римський амулет, виготовлений із скам'янілості тварини, що жила між 453 і 460 мільйонами років тому, пише 24 Канал.

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Дослідники стверджують, що цей артефакт, знайдений поруч із бронзовою монетою Августа, "є першим задокументованим трилобітом у римському світі та найдавнішою відомою згадкою про цю групу скам'янілостей". Це також найдавніша відома "маніпуляція зі зразком трилобіта" і лише "третій трилобіт у світовій археологічній історії, який був зібраний і використаний людьми понад тисячу років тому", пишуть у дослідженні.

Рідкісний артефакт був виявлений у римському поселенні на північному заході Іспанії під назвою A Cibdá of Armea, яке існувало з I по III століття нашої ери Дослідники припускають, що сама скам'янілість походить зі сланцевих нашарувань, розташованих за 430 кілометрів від поселення. Трилобіт, імовірно, потрапив до поселення через торгівлю або як власність когось із центральної Лузітанії (римської провінції в Іспанії), хто переїхав до цього регіону.



Трилобіт із шкіряною оправою / Фото A. Fernández-Fernández

У будь-якому разі, хтось явно змінив скам'янілість.

Фрагмент трилобіта з Армеї, безсумнівно, демонструє сліди антропогенної діяльності, особливо на нижній і лівій сторонах зразка. Ці сліди не впливають на верхню поверхню, яка демонструє характерні суглобові сегменти спинного екзоскелета трилобіта. Здається очевидним, що людина, яка модифікувала камінь, мала намір залишити цю природну поверхню недоторканою, одночасно пристосовуючи скам'янілість до її нової функції,

– пояснюють науковці.

Згідно з дослідженням, модифікована скам'янілість могла служити ігровим жетоном, частиною намиста або браслета, підвіскою або просто предметом, який люди носили в сумці або кишені. Незалежно від того, як був виготовлений предмет з трилобітом, його, ймовірно, зберігали для надприродних, жертовних або лікувальних цілей і покинули між I і III століттями нашої ери.

Цілком ймовірно, що трилобіт міг сприйматися як об'єкт, що має магічні та захисні сили для свого власника, як це бувало з скам'янілостями або навіть трилобітами в інших відомих археологічних контекстах.