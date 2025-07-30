Что узнали ученые?

Интерес человечества к палеонтологии не является современным явлением. Древние римляне были так же очарованы окаменелостями. По словам древнего римского историка Светония, император Август основал первый известный палеонтологический музей в своей вилле на острове Капри, где он выставлял кости древних "гигантов" и "монстров". Хотя ученые пока не нашли археологических доказательств существования этого музея, в исследовании, опубликованном в четверг в журнале Science, описано то, что вполне могло бы попасть в коллекцию Августа – древний римский амулет, изготовленный из окаменелости животного, жившего между 453 и 460 миллионами лет назад, пишет 24 Канал.

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Исследователи утверждают, что этот артефакт, найденный рядом с бронзовой монетой Августа, "является первым задокументированным трилобитом в римском мире и древнейшим известным упоминанием об этой группе окаменелостей". Это также древнейшая известная "манипуляция с образцом трилобита" и только "третий трилобит в мировой археологической истории, который был собран и использован людьми более тысячи лет назад", пишут в исследовании.

Редкий артефакт был обнаружен в римском поселении на северо-западе Испании под названием A Cibdá of Armea, которое существовало с I по III века нашей эры Исследователи предполагают, что сама окаменелость происходит из сланцевых наслоений, расположенных в 430 километрах от поселения. Трилобит, вероятно, попал в поселение через торговлю или как собственность кого-то из центральной Лузитании (римской провинции в Испании), кто переехал в этот регион.



Трилобит с кожаной оправой / Фото A. Fernández-Fernández

В любом случае кто-то явно изменил окаменелость.

Фрагмент трилобита из Армении, несомненно, демонстрирует следы антропогенной деятельности, особенно на нижней и левой сторонах образца. Эти следы не влияют на верхнюю поверхность, которая демонстрирует характерные суставные сегменты спинного экзоскелета трилобита. Кажется очевидным, что человек, который модифицировал камень, намеревался оставить эту естественную поверхность нетронутой, одновременно приспосабливая окаменелость к ее новой функции,

– объясняют ученые.

Согласно исследованию, модифицированная окаменелость могла служить игровым жетоном, частью ожерелья или браслета, подвеской или просто предметом, который люди носили в сумке или кармане. Независимо от того, как был изготовлен предмет с трилобитом, его, вероятно, хранили для сверхъестественных, жертвенных или лечебных целей и покинули между I и III веками нашей эры.

Вполне вероятно, что трилобит мог восприниматься как объект, имеющий магические и защитные силы для своего владельца, как это бывало с окаменелостями или даже трилобитами в других известных археологических контекстах.