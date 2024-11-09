Як довго ще існуватиме планета Земля

Не так давно ми писали про те, скільки років нашій планеті та як учені це з'ясували. Тепер же поговоримо про більш важливе: скільки ще часу у неї залишилось.

Як загине Земля

Учені сходяться на думці, що причиною загибелі Землі стане Сонце, якщо, звісно, не трапиться нічого такого, чого зараз ми не можемо передбачити – наприклад, раптової появи в Сонячній системі чорної діри чи сходження планет з орбіт і їхнє зіткнення після цього. Сьогодні наша зоря є важливим джерелом гравітації та енергії, але одного дня вона повернеться проти своїх планетарних "дітей", пише 24 Канал.

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Річ у тім, що різні зорі вмирають по-різному. Наше Сонце належить до того типу світил, які під час старіння розширюються до червоного гіганта. Поверхня буквально роздується, наче бульбашка, поглинаючи на своєму шляху найближчі планети. Спочатку це буде Меркурій, потім Венера, а за нею й сама Земля. Фактично ми опинимося всередині Сонця – Земля буде повністю розплавлена. Це станеться приблизно через 4,5 мільярда років.

Але ще одна новина в тому, що ми, як вид, точно не доживемо до цього часу, якщо не покинемо планету. Річ у тім, що вже приблизно через 1,3 мільярда років, тобто задовго до того, як планета опиниться всередині розпеченої бульбашки газу, природна еволюція Сонця зробить Землю непридатною для життя:

Спочатку в Сонця закінчиться водень, необхідний для ядерного синтезу.

Після цього зупиниться термоядерний синтез, а гравітація візьме верх.

Гелієве ядро ​​почне стискатися під дією сили тяжіння, що призведе до підвищення температури.

Цей сплеск тепла спричинить різке розширення зовнішнього плазмового шару Сонця.

Сонце збільшиться принаймні до розміру орбіти Землі,

– каже Раві Коппарапу, планетолог із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Але ще на етапі, який передуватиме розширенню, наша планета вже буде відчувати сильну спеку (через 1,3 мільярда років). Океани випаруються через 2 мільярди років. Атмосфера зникне невдовзі після того. В цей час яскравість Сонця буде майже на 20% більшою, ніж зараз. Деяке мікроскопічне життя може вижити до цього моменту – наприклад, екстремофіли, які живуть біля гідротермальних джерел на дні океану. Але не люди.

Згодом припливні сили сонячної гравітації подрібнять Землю. Її рештки будуть літати в космосі, поки не будуть повністю поглинуті розширеним. Сонцем.