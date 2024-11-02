Вік нашої планети

Якщо уявити всю історію Землі як один день, то люди з'явилися б лише в останні секунди перед північчю. Кілька сотень тисяч років нашого виду – це лише крихітна частка минулого нашої планети, пише 24 Канал.

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Земля утворилася близько 4,54 мільярда років тому, приблизно через 10 мільйонів років після народження Сонця. Після того, як гігантська хмара газу колапсувала, утворивши нашу рідну зорю, залишки цієї хмари вкупі з пилом почали утворювати планети. Вчені кажуть, що 99% усього матеріалу пішли на утворення Сонця, і лише 1% зародив усі інші тіла Сонячної системи.

На початку свого життя Земля була зовсім не схожа на той пишний, зелений світ, який ми знаємо сьогодні. Коли вона формувалася, то довгий час була розплавленою від зіткнень з численними космічними каменями. Вони збивалися докупи, злипалися, притягували інші й таким чином збільшували розміри та масу. Важчі шматки матеріалу, такі як залізо, занурювалися глибше, утворюючи ядро, а легші елементи виринали на поверхню. Зрештою, це призвело до утворення шаруватої Землі з ядром, мантією та корою.

Коли Сонячна система заспокоїлася і в Землю стало врізатися менше астероїдів, утворилися океани і майже одразу зародилося життя. Хоча люди не могли б існувати протягом більшої частини історії Землі, клітинне життя має безперервну смугу тривалістю близько 3,5 мільярдів років, а нові дослідження показують, що ця цифра може бути ще більшою – 4,2 мільярда років.

Як ми про це дізналися

Цими знаннями вчені завдячують самій Землі. Гірські породи є ключем до визначення віку планети й того, якою вона була в минулому. За допомогою процесу, відомого як радіометричне датування, вчені можуть використовувати кількість різних радіоактивних елементів, щоб визначити вік породи.

Однак земні породи можуть бути дуже складними для вивчення, адже вулкани, вивітрювання та геологічні процеси, такі як занурення літосферних плит углиб, означають, що важко знайти породи з часів формування Землі. Вчені змогли знайти мінерали, вік яких сягає 4,4 мільярда років, а це означає, що планета існує мінімум стільки ж. Але де ж загубилися понад 100 мільйонів років, про які в нас немає прямих свідчень? Чому вчені кажуть, що Земля старша?

Тут нам на допомогу приходять Марс і Місяць:

Домінуюча нині теорія його утворення говорить, що наш супутник з'явився в результаті зіткнення Землі з іншим гігантським об'єктом на самому початку існування планети. Другий об'єкт розпався, частково залишившись у космосі (й сформував згодом Місяць), а частково приєднався до матерії Землі. Існує навіть дослідження, яке стверджує, ніби воно знайшло залишки цього древнього зіткнення глибоко в надрах Землі. Оскільки наш супутник не має тектоніки плит, то зразки його порід, які лежали на поверхні 4 мільярди років тому, все ще там. Зразки місячних порід з епохи місій "Аполлон" допомогли уточнити вік нашої планети, а нові зразки з таких місій, як "Чан'е-5", поглиблюють наше розуміння історії ще більше.

Що ж до Марса, то ми маємо зразки метеоритів, що прилетіли з Червоної планети. Їхній вік становить 4,5 мільярда років.

Крім того, деякі метеорити, які прилетіли до нас з інших куточків Сонячної системи, містять матеріали віком понад 4,56 мільярда років.

Таким чином учені називають цей період моментом формування планет, коли після зародження зорі з'явилися перші кам'янисті утворення.