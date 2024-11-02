Возраст нашей планеты

Если представить всю историю Земли как один день, то люди появились бы только в последние секунды перед полуночью. Несколько сотен тысяч лет нашего вида – это лишь крошечная доля прошлого нашей планеты, пишет 24 Канал.

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Земля образовалась около 4,54 миллиарда лет назад, примерно через 10 миллионов лет после рождения Солнца. После того как гигантское облако газа коллапсировало, образовав нашу родную звезду, остатки этого облака вместе с пылью начали образовывать планеты. Ученые говорят, что 99% всего материала пошли на образование Солнца, и только 1% зародил все остальные тела Солнечной системы.

В начале своей жизни Земля была совсем не похожа на тот пышный, зеленый мир, который мы знаем сегодня. Когда она формировалась, то долгое время была расплавленной от столкновений с многочисленными космическими камнями. Они сбивались вместе, слипались, притягивали другие и таким образом увеличивали размеры и массу. Тяжелые куски материала, такие как железо, погружались глубже, образуя ядро, а легкие элементы выныривали на поверхность. В конце концов, это привело к образованию слоистой Земли с ядром, мантией и корой.

Когда Солнечная система успокоилась и в Землю стало врезаться меньше астероидов, образовались океаны и почти сразу зародилась жизнь. Хотя люди не могли бы существовать в течение большей части истории Земли, клеточная жизнь имеет непрерывную полосу продолжительностью около 3,5 миллиарда лет, а новые исследования показывают, что эта цифра может быть еще больше – 4,2 миллиарда лет.

Как мы об этом узнали

Этими знаниями ученые обязаны самой Земле. Горные породы являются ключом к определению возраста планеты и того, какой она была в прошлом. С помощью процесса, известного как радиометрическое датирование, ученые могут использовать количество различных радиоактивных элементов, чтобы определить возраст породы.

Однако земные породы могут быть очень сложными для изучения, ведь вулканы, выветривания и геологические процессы, такие как погружение литосферных плит вглубь, означают, что трудно найти породы со времен формирования Земли. Ученые смогли найти минералы, возраст которых достигает 4,4 миллиарда лет, а это значит, что планета существует минимум столько же лет. Но где же потерялись более 100 миллионов лет, о которых у нас нет прямых свидетельств? Почему ученые говорят, что Земля старше?

Здесь нам на помощь приходят Марс и Луна:

Доминирующая ныне теория её образования гласит, что наш спутник появился в результате столкновения Земли с другим гигантским объектом в самом начале существования планеты. Второй объект распался, частично оставшись в космосе (и сформировал впоследствии Луну), а частично присоединился к материи Земли. Существует даже исследование, которое утверждает, будто оно нашло остатки этого древнего столкновения глубоко в недрах Земли. Поскольку наш спутник не имеет тектоники плит, то образцы его пород, которые лежали на поверхности 4 миллиарда лет назад, все еще там. Образцы лунных пород из эпохи миссий "Аполлон" помогли уточнить возраст нашей планеты, а новые образцы из таких миссий, как "Чаньэ-5", углубляют наше понимание истории еще больше.

Что касается Марса, то мы имеем образцы метеоритов, прилетевших с Красной планеты. Их возраст составляет 4,5 миллиарда лет.

Кроме того, некоторые метеориты, которые прилетели к нам из других уголков Солнечной системы, содержат материалы возрастом более 4,56 миллиарда лет.

Таким образом ученые называют этот период моментом формирования планет, когда после зарождения звезды появились первые каменистые образования.