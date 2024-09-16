Після анонсу iPhone 16 Pro Apple значно підвищила ціну на заміну акумулятора новинки

Компанія Apple підвищила вартість заміни акумуляторів у своїх останніх флагманських смартфонах iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Нова ціна в офіційних сервісних центрах Apple тепер становить 119 доларів США – це на 20% більше, ніж 99 доларів США за заміну акумулятора в моделі iPhone 15 Pro, яка коштувала раніше.

Ця ціна покриває як саму батарею, так і роботу, пов'язану із заміною, хоча ціни можуть дещо відрізнятися в різних авторизованих сервісних центрах.

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Подорожчання стосується лише моделей серії Pro. Стандартні iPhone 16 і iPhone 16 Plus збережуть плату за заміну акумулятора в розмірі 99 доларів, що також стосується моделей iPhone 15 і iPhone 14.

Чому підняли ціну

, до запуску iPhone 14 вартість заміни акумулятора була встановлена на рівні 69 доларів для всіх моделей, починаючи з iPhone 13, що стало другим підвищенням ціни за останні роки.

Apple пояснює підвищення вартості кількома факторами, зокрема, більшою ємністю акумуляторів у моделях iPhone 16 та внутрішнім реінжинірингом для покращення тепловідведення. Крім того, ходять чутки, що принаймні деякі моделі iPhone 16 можуть мати батарею в металевому корпусі, що потенційно може вплинути на підвищення ціни.

Що відомо про нову батарею iPhone 16 Pro

На заході під час презентації новинки Apple не розповіла про те, яку батарею отримали нові смартфони. Користувачі не знають технічних характеристик, однак компанія запевнила, що час автономної роботи смартфона зросте, попри новий чип, та підвищену потужність ґаджетів.

У порівнянні з минулорічними моделями, загальний приріст автономності моделей iPhone 16 Pro та Pro Max складає по кілька годин на кожен вид діяльності. Ось короткий підсумок часу роботи обох смартфонів:

iPhone 16 Pro Max:

До 33 годин відтворення відео;

До 29 годин відтворення потокового відео;

До 105 годин відтворення аудіо.

iPhone 16 Pro:

До 27 годин відтворення відео;

До 22 годин відтворення потокового відео;

До 85 годин відтворення аудіо.

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Користувачі iPhone 16 Pro, які обрали розширену гарантію AppleCare+, як і раніше, матимуть право на безкоштовну заміну акумулятора за умови, що його ємність впала нижче 80% від початкового рівня.