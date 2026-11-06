Скільки коштує запустити власний супутник у космос

Запуск власного супутника може коштувати від кількох десятків тисяч до десятків мільйонів доларів. На підсумкову суму впливають розмір апарата, вартість виведення на орбіту та витрати на його обслуговування.

Вартість запуску супутника залежить передусім від його розмірів і призначення. Великі комерційні та державні апарати можуть обходитися в сотні мільйонів доларів. Водночас невеликі супутники, призначені для наукових експериментів або освітніх проєктів, значно доступніші. Про це пише BGR.

Скільки коштує вивести супутник на орбіту

За оцінками, наведеними виданням BGR, виведення невеликого супутника на орбіту може коштувати від 10 мільйонів доларів до кількох сотень мільйонів. При цьому ця сума не охоплює витрати на розробку та виготовлення самого апарата.

Окремо потрібно враховувати витрати після запуску. Супутнику необхідний зв'язок із наземними станціями, програмне забезпечення для керування та технічне обслуговування. Лише оплата пропускної здатності каналів зв'язку може коштувати від 1,5 мільйона доларів на рік.

За підрахунками BGR, запуск і перший рік експлуатації супутника можуть обійтися щонайменше в 11,5 мільйона доларів.

Водночас компанія United Spaceports Corporation розглядає можливість пропонувати приватним замовникам запуск супутників приблизно розміром із невеликий холодильник за фіксованою ціною 5,5 мільйона доларів.

Чи можна запустити маленький супутник дешевше

Так. Для приватних осіб, університетів і дослідницьких команд існують значно компактніші апарати – пікосупутники та CubeSat. Останні мають стандартизовані розміри, завдяки чому їх простіше виготовляти, тестувати й інтегрувати для запуску.

За даними BGR, комплект для самостійного складання CubeSat може коштувати приблизно 7–8 тисяч доларів. Водночас запуск такого апарата потребує окремої домовленості з компанією, яка має доступ до ракетної інфраструктури.

Наприклад, Rocket Lab пропонувала запуск CubeSat за ціною від 50 тисяч до 90 тисяч доларів для апаратів формату 1U. Вартість залежить від розміру супутника, доступного місця на ракеті та параметрів місії.

Ще доступніші варіанти пропонує британська компанія AmbaSat. Вона продає навчальні набори для створення невеликих супутників. Однак можливості таких пристроїв обмежені: вони не можуть повноцінно замінити комерційні апарати для супутникового інтернету, метеорології чи спостереження за Землею.

Важливо також враховувати наземну інфраструктуру. Для повноцінної роботи супутника потрібні станції зв'язку, програмне забезпечення для керування, ліцензії та системи відстеження. Якщо власник не користується готовими сервісами партнерів, ці витрати доведеться покривати самостійно.

Скільки часу супутник може залишатися на орбіті

Тривалість роботи супутника залежить від висоти його орбіти, конструкції та наявності двигунів для корекції траєкторії.

Невеликі апарати на низьких орбітах поступово втрачають висоту через опір залишків атмосфери. Зрештою вони входять у щільніші шари атмосфери та згорають. Для CubeSat типовий термін перебування на орбіті становить приблизно від одного до трьох років, хоча конкретний показник залежить від умов місії.

На вищих орбітах супутники можуть залишатися значно довше – у деяких випадках до 150 років. Це створює додаткову проблему космічного сміття, адже апарати, що не працюють, продовжують перебувати навколо Землі.

Для порівняння, супутники Starlink розраховані приблизно на п'ять років експлуатації. Після завершення цього періоду SpaceX виводить їх із робочої орбіти для подальшого згоряння в атмосфері. Тому під час планування власної космічної місії потрібно враховувати не лише початкову вартість запуску, а й очікуваний термін роботи апарата. Якщо супутник має виконувати довгострокове завдання, може знадобитися запуск нових пристроїв після завершення ресурсу попередніх.

Окреме питання – вплив масового згоряння супутників на атмосферу. Науковці досліджують, як частинки металів, що утворюються під час їхнього руйнування, можуть впливати на хімічні процеси в атмосфері, зокрема на озоновий шар.