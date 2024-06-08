Скільки нафти ще у нас лишилося й чи може вона колись закінчитися?

Сотні мільйонів років нафта накопичувалася в резервуарах глибоко під нашими ногами. Вона утворилась із залишків тварин і рослин, які занурювалися в землю, вкриваючись шарами піску, мулу та гірських порід. Тепло й тиск дуже повільно перетворювали їх на рідку форму.

Близько 165 років тому ми почали видобувати цей природний ресурс — для виробництва пластмас, бензину, асфальту та багатьох інших продуктів. Проблема в тому, що робимо ми це набагато швидше, ніж усі можливі темпи відновлення. Отже, в якийсь момент нафта повинна закінчитися. Але скільки ж її ще лишилося?

Дивіться також Гігантський айсберг відколовся від льодовика в Антарктиді

Коли скінчиться нафта

Це питання може мати дві відповіді, залежно від того, з якої позиції питати.

З погляду всієї планети, нафта не скінчиться ніколи, оскільки її частина знаходиться у настільки важкодоступних місцях, що до них ми навряд чи колись дістанемося. Відповідно, якась кількість – ми не можемо оцінити навіть приблизні об'єми – залишиться глибоко в земній корі або під кілометрами льоду Антарктиди.

Тож важливіше питання в тому, коли скінчиться та нафта, до якої ми можемо отримати доступ. Ми маємо приблизне уявлення про загальну картину.

Загалом, ми знаємо, де знаходиться більша частина нафти у світі,

– каже Девід Макдональд, почесний професор нафтової геології Абердинського університету у Великій Британії.

Це тому, що тектоніка плит значною мірою відповідає за те, де опинилися поклади нафти, і ми досить добре її розуміємо. Океанічні басейни, що розвиваються, створюють сприятливі умови для швидкого поховання рослинних і тваринних решток, тоді як рух земної кори створює тепло і тиск, які перетворюють ці рештки на нафту. Субдукція та рифтогенез можуть створювати басейни, в яких потім накопичиться нафта. Як наслідок, нафтові родовища частіше зустрічаються в одних регіонах, ніж в інших.

Згідно з дослідженням Rystad Energy, проведеним у 2023 році, у світі залишається близько 1,6 трильйона барелів нафти, яка ще може бути видобута .

. Вчені також не виключають можливість існування нафти, яку ми поки що не відкрили. Називати цифри в цьому випадку ризиковано, але у 2012 році Геологічна служба США оцінювала її у 565 мільярдів барелів.

Але коли люди вичерпають цю видобувну нафту? Відповідь на це питання складна. Десятиліттями галузеві експерти стверджували, що нафти залишилося приблизно на 50 років, виходячи з відомих запасів і швидкості нашого видобутку. Що цікаво, з роками ця цифра не міняється, тому що разом зі зростанням попиту людство знаходить нові родовища, і таймер лишається на місці.

Але в якийсь момент ця рівновага зміститься. Це тому, що швидкість, з якою ми можемо знаходити і видобувати нафту, не є статичною. Коли ми знаходимо найлегші для видобутку запаси, можливості для нових відкриттів зменшуються. Тоді ми розробляємо нові технології, які збільшують нашу здатність знаходити нові поклади.

Кевін Бук, директор дослідницької фірми ClearView, що базується у Вашингтоні, вважає, що штучний інтелект полегшить пошук нових запасів, а нова технологія видобутку полегшить їх вилучення з-під землі в найближчі роки. Це може збільшити нашу оцінку загальних видобувних запасів нафти. "Ми очікуємо на досить значне майбутнє для нафти", – сказав Бук.

З іншого боку, попит на нафту, ймовірно, зміниться в найближчі роки, що розтягне її панування на довший час. Оскільки світ відмовляється від нафти як джерела енергії завдяки переходу на електрику, попит на нафту, ймовірно, зупиниться на плато. Наприклад, у жовтні 2023 року Міжнародне енергетичне агентство заявило, що очікує, що використання нафти досягне піку до 2030 року, після чого почне знижуватися. Це означає, що нам може вистачити нафти набагато довше, ніж на 50 років.