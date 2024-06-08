Около 165 лет назад мы начали добывать этот природный ресурс - для производства пластмасс, бензина, асфальта и многих других продуктов. Проблема в том, что делаем мы это гораздо быстрее, чем все возможные темпы восстановления. Итак, в какой-то момент нефть должна закончиться. Но сколько же ее еще осталось?

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Когда кончится нефть

Этот вопрос может иметь два ответа, в зависимости от того, с какой позиции спрашивать.

С точки зрения всей планеты, нефть не кончится никогда, поскольку ее часть находится в настолько труднодоступных местах, что до них мы вряд ли когда-то доберемся. Соответственно, какое-то количество – мы не можем оценить даже приблизительные объемы – останется глубоко в земной коре или под километрами льда Антарктиды.

Поэтому более важный вопрос в том, когда кончится та нефть, к которой мы можем получить доступ. Мы имеем приблизительное представление об общей картине.

В общем, мы знаем, где находится большая часть нефти в мире,

– говорит Дэвид Макдональд, почетный профессор нефтяной геологии Абердинского университета в Великобритании.

Это потому, что тектоника плит в значительной степени отвечает за то, где оказались залежи нефти, и мы достаточно хорошо ее понимаем. Океанические бассейны, развивающихся, создают благоприятные условия для быстрого захоронения растительных и животных остатков, тогда как движение земной коры создает тепло и давление, которые превращают эти остатки в нефть. Субдукция и рифтогенез могут создавать бассейны, в которых потом накопится нефть. Как следствие, нефтяные месторождения чаще встречаются в одних регионах, чем в других.

Согласно исследованию Rystad Energy, проведенным в 2023 году, в мире остается около 1,6 триллиона баррелей нефти, которая еще может быть добыта .

. Ученые также не исключают возможность существования нефти, которую мы пока не открыли. Называть цифры в этом случае рискованно, но в 2012 году Геологическая служба США оценивала ее в 565 миллиардов баррелей.

Но когда люди исчерпают эту добываемую нефть? Ответ на этот вопрос сложный. Десятилетиями отраслевые эксперты утверждали, что нефти осталось примерно на 50 лет, исходя из известных запасов и скорости нашей добычи. Что интересно, с годами эта цифра не меняется, потому что вместе с ростом спроса человечество находит новые месторождения, и таймер остается на месте.

Но в какой-то момент это равновесие сместится. Это потому, что скорость, с которой мы можем находить и добывать нефть, не является статичной. Когда мы находим самые легкие для добычи запасы, возможности для новых открытий уменьшаются. Тогда мы разрабатываем новые технологии, которые увеличивают нашу способность находить новые залежи.

Кевин Бук, директор исследовательской фирмы ClearView, базирующейся в Вашингтоне, считает, что искусственный интеллект облегчит поиск новых запасов, а новая технология добычи облегчит их извлечение из-под земли в ближайшие годы. Это может увеличить нашу оценку общих добывающих запасов нефти. "Мы ожидаем довольно значительное будущее для нефти", – сказал Бук.

С другой стороны, спрос на нефть, вероятно, изменится в ближайшие годы, что растянет ее господство на более долгое время. Поскольку мир отказывается от нефти как источника энергии благодаря переходу на электричество, спрос на нефть, вероятно, остановится на плато. Например, в октябре 2023 года Международное энергетическое агентство заявило, что ожидает, что использование нефти достигнет пика к 2030 году, после чего начнет снижаться. Это означает, что нам может хватить нефти гораздо дольше, чем на 50 лет.