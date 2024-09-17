Прийшов час перших витоків про Pixel 10 і Pixel 9a, які вийдуть у 2025 році

Нові смартфони від Google щойно вийшли і ми все ще розгрібаємо наслідки презентації, оскільки постійно з'являються нові огляди, тестування й деталі. Так триватиме ще деякий час, поки оглядачі не завершать випробовувати Pixel 9, випустивши остаточні огляди. Однак це не причина забувати про те, що буде далі. Наприклад, Pixel 9a і Pixel 10, які вийдуть у 2025 році. Перші чутки вже просочуються.

Насправді це не зовсім перші чутки, адже ще раніше ми дещо чули в контексті Pixel 9. Задовго до виходу цьогорічних смартфонів інсайдери передбачали, що процесори, які вони будуть використовувати, Tensor G4, стануть лише незначним оновленням перед тим, як вийти на дійсно новий рівень у 2025 році з Tensor G5, які постачатимуться в складі лінійки Pixel 10. Це буде ювілейний "піксель", тож не дивно, що компанія хоче перевести його на нову технологію, і тепер вироблятиме на заводах TSMC, а не Samsung.

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Pixel 10 уже розробляється

Згідно з новим звітом, Google планує випустити п'ять нових телефонів Pixel у 2025 році, що не дивно, включаючи Pixel 9a і ще одну партію пристроїв Pixel 10.

У 2024 році компанія Google випустила п'ять смартфонів Pixel. Це був Pixel 8a, який був представлений у травні, а також Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL та 9 Pro Fold у серпні, що стало найбільш раннім запуском флагманських смартфонів Google і найбільшим з моменту запуску бренду Pixel.

На 2025 рік, схоже, ті ж самі плани залишаються в силі.

У мережі з'явилися п'ять кодових назв, які, як стверджується, використовуються для майбутніх пристроїв Pixel, а саме: Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і Pixel 10 Pro Fold.

Кодові назви наступні:

Pixel 9a – Tegu.

Pixel 10 – Frankel.

Pixel 10 Pro – Blazer.

Pixel 10 Pro XL – Mustang.

Pixel 10 Pro Fold – Rango.

Кодова назва Pixel 9a "Tegu" з'являлася раніше і відповідає тематиці рептилій решти моделей серії Pixel 9. Tegu означає вид ящірок, які мешкають у Центральній та Південній Америці. Pixel 9 – це "Tokay", Pixel 9 Pro – "Caiman", а Pixel 9 Pro XL – "Komodo".

Тим часом серія Pixel 10 переходить до нового типу тварин для своїх кодових назв – від рептилій до коней.

Примітно, що якщо Pixel 9 Pro Fold відійшов від теми рептилій з кодовою назвою "Комета", то Pixel 10 Pro Fold, як не дивно, використовує кодове ім'я, яке вписується в тему попереднього покоління з кодовою назвою "Ранго". Хоча це може свідчити й про те, що це кодове ім'я якогось іншого пристрою, але в звіті стверджується, що він буде випущений у той самий час, що й решта пристроїв серії Pixel 10.

Варто зазначити, що витік дорожньої карти 2022 року стверджував, що у 2025 році в лінійці Google може з'явитися більший Pixel 10 або ще один складаний Pixel, але не у формі книги, а у форм-факторі Flip (як колишні телефони, які ми називали "жабками"). Тож це може бути також і будь-який з цих смартфонів, а не Pixel 10 Pro Fold.

Ці кодові назви дають нам досить гарне уявлення про те, чого очікувати у 2025 році.