Сем Альтман розповів, чого коштує компанії та планеті кожен ваш запит до ChatGPT

Середній запит у ChatGPT потребує не лише електроенергії, а й води – хоч і в зовсім незначному обсязі. Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, розповів, які ресурси споживає ШІ-модель під час роботи, скільки, а також оцінив потенційні витрати у майбутньому.

Скільки коштує запит у ChatGPT

У своєму блозі під назвою "Лагідна сингулярність" Сем Альтман надав орієнтовні цифри витрат, не пояснюючи, щоправда, методологію розрахунків. За словами Альтмана, один середньостатистичний запит до ChatGPT використовує приблизно 0,000085 галона води – це приблизно одна п’ятнадцята чайної ложки, повідомляє 24 Канал.

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Щодо енергоспоживання, то кожен запит вимагає близько 0,34 ват-години. Цей обсяг порівнюється з тим, скільки електроенергії споживає духовка за трохи більше секунди або енергоощадна лампочка за декілька хвилин.

Альтман наголосив, що з удосконаленням технологій і масштабуванням ШІ, вартість користування поступово зводитиметься до ціни електроенергії, необхідної для обчислень. При цьому він визнає, що повного уявлення про точні витрати поки що немає.

Екологічні занепокоєння зростають

Зі зростанням популярності ШІ-технологій збільшується і тривога щодо їхнього впливу на довкілля. Хоча оцінки Альтмана свідчать про мінімальні витрати на кожен запит, деякі експерти вважають їх заниженими. Вони вказують на відсутність прозорої методології обчислень і припускають, що реальні витрати можуть бути вищими, особливо враховуючи масштаби використання таких систем.

Варто зазначити:

Останні дані, розкриті у лютому 2025 року самою компанією OpenAI, свідчать, що ChatGPT має 400 мільйонів активних користувачів щотижня.

Невідомо, скільки повідомлень вони пишуть, але у грудні 2024 року, коли кількість користувачів становила 300 мільйонів, компанія повідомляла про 1 мільярд запитів на день.

Тому, хоча окремий запит і споживає одну п’ятнадцяту чайної ложки води, мільярд таких запитів обертається 333 333 літрами води, якщо врахувати, що в одній чайні ложці міститься приблизно 5 мілілітрів води.

Штучний інтелект дедалі більше інтегрується у продукти й послуги компаній у різних галузях. Це стимулює як технологічний прогрес, так і суспільні дискусії щодо етичності та екологічної відповідальності.