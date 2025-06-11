Штучний інтелект у навчанні

Університет штату Огайо оголосив про запуск ініціативи AI Fluency, яка зобов’язує всіх студентів використовувати штучний інтелект у навчанні вже з осіннього семестру. За словами виконавчого віцепрезидента та проректора Раві Белламконди, це не просто технічна навичка, а нова "мовна компетентність". Студенти повинні однаково добре орієнтуватися як у своїй основній спеціальності, так і в інструментах ШІ, що, на думку адміністрації, готує їх до майбутнього лідерства в обраній галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення навчального закладу.

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Попри тривалі суперечки навколо ролі ШІ в освіті, університет вирішив не уникати нових технологій, а навпаки – зробити їх частиною навчального процесу. Замість заборон, у кампусі активно навчають того, як грамотно та ефективно застосовувати штучний інтелект.

Викладачі вже втілюють новий підхід у практику. Стівен Браун, доцент кафедри філософії, розповів про позитивний досвід: студенти, які створювали роботи за допомогою ШІ, демонстрували не лише зацікавлення, а й креативність. Зокрема, він відзначив есе про карму, яке досі є його улюбленою роботою.

Браун дозволяє учням експериментувати з інструментами ШІ для написання текстів і філософських діалогів на суперечливі теми. За його словами, ігнорувати такі технології в освітньому середовищі – це стратегічна помилка: ШІ вже став одним із найпотужніших засобів самоосвіти, і педагоги мають адаптуватися до нової реальності.

Попри ризики, університети підтримують ШІ

Університет штату Огайо – не єдиний, хто інтегрує штучний інтелект у навчальні програми. Наприклад, Університет Дьюка надав студентам необмежений доступ до ChatGPT, а також запустив власний інструмент DukeGPT. Студенти сприймають ці нововведення з ентузіазмом.

Втім, швидке впровадження ШІ викликає питання. Серед проблем – схильність великих мовних моделей до помилок, відсутність глибоких знань у вузьких спеціальностях та нестача довгострокових доказів користі таких інструментів у навчанні. Дослідження показують, що постійне використання ШІ може негативно впливати на пам’ять, оцінки та критичне мислення. Тому в цьому плані потрібно бути дуже обережним, щоб шкода не перевищила користь.

Обов'язкові курси зі ШІ для всіх студентів

Починаючи з осені 2025 року, всі студенти Університету штату Огайо зобов’язані пройти курс з вивчення ШІ. Програма адаптована до спеціальностей: майбутні вчителі, наприклад, повинні створити план уроку за допомогою ШІ, проаналізувати його, внести правки та написати рефлексивне есе про свій досвід. Таким чином, університет намагається навчити студентів не лише використовувати інструменти, які роблять роботу замість них, а й критично осмислювати їхній вплив.

Політика штату Огайо може сформувати нове освітнє середовище, де ШІ сприйматиметься не як загроза чи обман, а як частина професійної підготовки – попри те, що сама технологія ще далека від досконалості.