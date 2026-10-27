Ілон Маск і NASA розійшлися в поглядах: дані про польоти Starship до Місяця не збігаються

Консультативна комісія NASA з безпеки назвала кількість польотів Starship, потрібних для посадки на Місяць у межах місії Artemis 4. Ілон Маск одразу заявив, що цифра завищена в кілька разів.

Чому корабель потребує кількох запусків?

На квартальному засіданні Консультативної комісії з безпеки аеронавтики NASA (ASAP) колишній астронавт Чарлі Прекур розповів про невирішені питання навколо посадкових систем Human Landing System (HLS). Їх розробляють два приватні підрядники агентства: Blue Origin Джеффа Безоса та SpaceX Ілона Маска, пише Gizmodo.

Starship HLS потребує орбітального сховища пального на низькій навколоземній орбіті, яке ще ніхто не випробував. Там зберігатимуть кріогенне пальне для посадкового модуля. Але сховище доведеться регулярно поповнювати, бо летке пальне поступово витікає в космос.

Нам потрібно уважно стежити за численними необхідними заправками посадкового модуля. Гадаю, остання оцінка становить близько 22 польотів,

– прокоментував колишній астронавт NASA Чарлі Прекур, член Консультативної комісії з безпеки аеронавтики NASA.

Старший редактор космічного напрямку Ars Technica Ерік Бергер написав про ці слова в соцмережі X, яка належить Маску. Засновник SpaceX відреагував майже одразу.

Це завищена цифра. Фактична кількість буде десь 6 – 8,

– заявив Ілон Маск.

Кому вірити

Gizmodo зазначає, що думки тут можуть розійтися. Прекур відлітав чотири місії на шатлах, говорить трьома мовами й у 1995 році брав участь у першому стикуванні шатла з російською станцією "Мир". Після кар'єри астронавта він багато років працює у сфері безпеки в авіації та космосі, а в ASAP займається безпекою майбутніх місій Artemis і пілотованих польотів. Маска ж видання згадує через те, що він багато разів давав неточні прогнози щодо своїх продуктів, зокрема безпілотних автомобілів Tesla.

До того ж цифра Прекура лише трохи перевищує попередні оцінки. Колишній адміністратор NASA Майкл Гріффін торік розповів Комітету Палати представників США з питань науки, космосу і технологій, що потрібну кількість танкерних польотів для SpaceX оцінюють по-різному, від 10 до 20.

Що далі з Artemis 4?

Висадка астронавтів на Місяць за програмою Artemis 4 запланована на початок 2028 року. Це буде перша пілотована місія до Місяця від 1972 року. Поки що незрозуміло, які скафандри вдягнуть астронавти і який посадковий модуль доправить їх до південного полюса Місяця.

Нинішній керівник NASA Джаред Айзексман майже не виявляє сумнівів щодо графіка. Проте ASAP збирається офіційно рекомендувати агентству переглянути плани Artemis 4. Прекур пояснив, що комісія прагне "збалансованішого підходу до ризиків" для цілей місії та технічних систем.

За словами Прекура, NASA має розробити детальний план випробувань і збору даних, який поєднає наземні та льотні тести. Такий підхід, на його думку, допоможе вчасно виявити й усунути ризики та зрештою забезпечить успішну пілотовану посадку й створення постійної місячної бази.