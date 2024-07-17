В США від спеки тріснуло скло хмарочоса, а уламки посипалися на тротуар

Сильна спека охопила не лише Україну. В Сполучених Штатах від аномально високої температури постраждав цілий хмарочос. Віконна шибка на 13-му поверсі 31-поверхового будинку в Бостоні розлетілася на друзки й посипалися на тротуар внизу.

Інцидент стався в The Hub, багатофункціональній вежі, що височіє над ареною TD Garden в бостонському Вест-Енді. Офіцер поліції відреагував на повідомлення про "небезпечний стан" після того, як зовнішнє віконне скло на 13-му поверсі тріснуло від спеки.

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Управитель будинку почув звук, схожий на тріск, і виявив розбите скло. На щастя, ніхто не постраждав.

Співробітники Verizon, які працювали в будівлі, негайно вжили заходів, оточивши територію, де впало скло. Їх швидка реакція запобігла потенційним травмам від падіння осколків.

Вплив теплової хвилі

Будівельний інспектор, який прибув на місце, вказав, що найімовірнішою причиною аварії була сильна спека. Він зазначив, що температура поверхонь внаслідок спеки сягала 95 градусів.

Хмарочоси з їхніми скляними, сталевими та бетонними конструкціями особливо вразливі до спеки. Ці будівлі часто нагадують вертикальні теплиці, що утримують тепло і ускладнюють охолодження. В екстремальних випадках покриття на склі може навіть посилювати сонячні промені, створюючи додаткові проблеми, пов'язані зі спекою, на вулицях внизу.

Сумнозвісний приклад – хмарочос "Вокі-Токі" в Лондоні, який одного разу в 2013 році навіть розплавив припаркований поруч автомобіль через своє світловідбиваюче покриття на склі.

Нинішня спека спричинила й інші інфраструктурні проблеми, наприклад, розвідний міст у Нью-Йорку застряг у відкритому стані після того, як сталь значно розширилася під впливом спеки.

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Оскільки температура продовжує зростати, очевидно ми почуємо про різні інциденти спровоковані аномальною спекою по всьому світу. Крім того, як запевняють науковці, 2024 рік, схоже, буде далеко не рекордним, а в наступні роки нас чекають ще більші потрясіння.