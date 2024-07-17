Відповідно до прогнозу погоди в Україні на 18 липня, небо буде вкрите хмарами, однак будуть прояснення. У багатьох регіонах очікуються короткочасні дощі із грозами.

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Якою буде погода в Україні

У західних, північних, вдень і в більшості центральних, місцями Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах очікуються град та шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Вночі у західних, вдень у північних областях місцями значний дощ. На решті території країни синоптики не передбачають опадів.

Вітер північно – східний, вдень у західних та північних областях – північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі підніметься до +21...+26 градусів, а вдень буде сильна спека +35...+39 градусів, місцями надзвичайна спека +40...+42 градуси. На решті територій вночі очікується +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси, у західних областях +23...+28 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікуються короткочасні дощі, вдень грози, місцями град та шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду, подекуди по області значний дощ.

Вітер північно-західний ️ 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Києві вночі синоптики передбачають +21...+23 градуси, вдень близько +30 градуси.

Зверніть увагу! Крім цього, також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області. Вдень 18 липня грози, місцями град та шквал 15 – 20 метрів за секунду. оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +29...+31

Ужгород +30...+32

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +25...+27

Чернівці +25...+27

Хмельницький +25...+27

Луцьк +25...+27

Рівне +25...+27

Житомир +29...+31

Вінниця +29...+31

Одеса +35...+37

Миколаїв +39...+41

Херсон +37...+39

Сімферополь +35...+37

Кропивницький +35...+37

Черкаси +34...+36

Чернігів +29...+31

Суми +30...+32

Полтава +35...+37

Дніпро +35...+37

Запоріжжя +36...+38

Донецьк +36...+38

Луганськ +36...+38

Харків +36...+38



Прогноз погоди на 18 липня / Укргідрометцентр