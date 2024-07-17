Відповідно до прогнозу погоди в Україні на 18 липня, небо буде вкрите хмарами, однак будуть прояснення. У багатьох регіонах очікуються короткочасні дощі із грозами.

Дивіться також Синоптики прогнозують в Україні грози та незначне зниження температури

Якою буде погода в Україні

У західних, північних, вдень і в більшості центральних, місцями Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах очікуються град та шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Вночі у західних, вдень у північних областях місцями значний дощ. На решті території країни синоптики не передбачають опадів.

Вітер північно – східний, вдень у західних та північних областях – північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі підніметься до +21...+26 градусів, а вдень буде сильна спека +35...+39 градусів, місцями надзвичайна спека +40...+42 градуси. На решті територій вночі очікується +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси, у західних областях +23...+28 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікуються короткочасні дощі, вдень грози, місцями град та шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду, подекуди по області значний дощ.

Вітер північно-західний ️ 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Києві вночі синоптики передбачають +21...+23 градуси, вдень близько +30 градуси.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +29...+31
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +26...+28
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +25...+27
  • Луцьк +25...+27
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +29...+31
  • Вінниця +29...+31
  • Одеса +35...+37
  • Миколаїв +39...+41
  • Херсон +37...+39
  • Сімферополь +35...+37
  • Кропивницький +35...+37
  • Черкаси +34...+36
  • Чернігів +29...+31
  • Суми +30...+32
  • Полтава +35...+37
  • Дніпро +35...+37
  • Запоріжжя +36...+38
  • Донецьк +36...+38
  • Луганськ +36...+38
  • Харків +36...+38

Прогноз погоди на 18 липня 2024 року
Прогноз погоди на 18 липня / Укргідрометцентр