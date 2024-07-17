Опади принесуть в деякі області також незначне зниження температури повітря. Про те, в яких регіонах очікувати такі погодні зміни, розповіла речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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У яких частинах України чекати полегшення погодних умов

Наталія Птуха розповіла, що дощі та грози накриють Україну вже другій половині дня 17 липня, а 18 липня – опади охоплять більшу частину нашої країни.

"Очікуємо, що завтра (18 липня – 24 Канал) буде зміна повітряних мас. Відповідно будемо мати досить активну грозову діяльність, подекуди град та шквали. Завтра це переважно захід, північ та частково центр. Надалі вже пошириться на решту областей – південний схід України, і там також вже буде певна перебудова", – розповіла речниця Укргідрометцентру.

За її словами вранці 18 липня спека ще триматиметься, але уже вдень розпочнеться зміна погоди. У денні години температурні максимуми триматимуться у межах 30 градусів тепла для заходу та півночі країни.

А от для південних, східних та центральних регіонів погодні зміни прийдуть дещо пізніше. Там температура повітря триматиметься на позначці 35 градусів.