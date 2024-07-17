Согласно прогнозу погоды в Украине на 18 июля, небо будет покрыто облаками, однако будут прояснения. Во многих регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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Какой будет погода в Украине

В западных, северных, днем и в большинстве центральных, местами Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ожидаются град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду. Ночью в западных, днем в северных областях местами значительный дождь. На остальной территории страны синоптики не предвидят осадков.

Ветер северо – восточный, днем в западных и северных областях – северо – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью поднимется до +21...+26 градусов, а днем будет сильная жара +35...+39 градусов, местами чрезвычайная жара +40...+42 градуса. На остальной территории ночью ожидается +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса, в западных областях +23...+28 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидаются кратковременные дожди, днем грозы, местами град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду, местами по области значительный дождь.

Ветер северо-западный ️ 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +21...+23 градуса, днем около +30 градуса.

Обратите внимание! Кроме этого, также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. Днем 18 июля грозы, местами град и шквал 15 – 20 метров в секунду. объявили І уровень опасности, желтый.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +29...+31

Ужгород +30...+32

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +25...+27

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +25...+27

Луцк +25...+27

Ровно +25...+27

Житомир +29...+31

Винница +29...+31

Одесса +35...+37

Николаев +39...+41

Херсон +37...+39

Симферополь +35...+37

Кропивницкий +35...+37

Черкассы +34...+36

Чернигов +29...+31

Сумы +30...+32

Полтава +35...+37

Днепр +35...+37

Запорожье +36...+38

Донецк +36...+38

Луганск +36...+38

Харьков +36...+38



Прогноз погоды на 18 июля / Укргидрометцентр