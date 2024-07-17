Согласно прогнозу погоды в Украине на 18 июля, небо будет покрыто облаками, однако будут прояснения. Во многих регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами.
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Какой будет погода в Украине
В западных, северных, днем и в большинстве центральных, местами Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ожидаются град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду. Ночью в западных, днем в северных областях местами значительный дождь. На остальной территории страны синоптики не предвидят осадков.
Ветер северо – восточный, днем в западных и северных областях – северо – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью поднимется до +21...+26 градусов, а днем будет сильная жара +35...+39 градусов, местами чрезвычайная жара +40...+42 градуса. На остальной территории ночью ожидается +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса, в западных областях +23...+28 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области ожидаются кратковременные дожди, днем грозы, местами град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду, местами по области значительный дождь.
Ветер северо-западный ️ 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса.
В Киеве ночью синоптики прогнозируют +21...+23 градуса, днем около +30 градуса.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +29...+31
- Ужгород +30...+32
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +25...+27
- Ровно +25...+27
- Житомир +29...+31
- Винница +29...+31
- Одесса +35...+37
- Николаев +39...+41
- Херсон +37...+39
- Симферополь +35...+37
- Кропивницкий +35...+37
- Черкассы +34...+36
- Чернигов +29...+31
- Сумы +30...+32
- Полтава +35...+37
- Днепр +35...+37
- Запорожье +36...+38
- Донецк +36...+38
- Луганск +36...+38
- Харьков +36...+38
Прогноз погоды на 18 июля / Укргидрометцентр