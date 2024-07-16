Деталі інциденту

Як можна дізнатися зі звіту, пасажири були госпіталізовані з "травмами, що не загрожують життю". Всі вони вижили.

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Наразі влада не повідомила, як повний людей автомобіль опинився під водою, але навколишнє середовище навколо гейзера показує, наскільки легко може статися нещасний випадок: гейзер Semi-Centennial розташований прямо біля траси Гранд-Луп у парку, і лише невеликий пагорб, що спускається вниз, відокремлює дорогу від води. Якщо водій втратить керування поряд із гейзером, цілком зрозуміло, як він може опинитися в такому неочікуваному місці.



Semi-Centennial Geyser на Google Maps. На скриншоті видно, наскільки близько гейзер знаходиться до дороги / Скриншот 24 Каналу

На щастя, всі пасажири автомобіля, судячи зі звітів Служби національних парків, перебувають у відносно хорошій формі. Однак автомобілю так не пощастило – він пробув у кислотній ванні всю ніч, поки наступного дня влада не перекрила дорогу і не підняла машину краном. В якому стані зараз машина, не повідомляється, однак середовище гейзера явно вплинуло на нього не найкращим чином.

Як повідомляється, аварія все ще розслідується, тож остаточних висновків усе ще немає.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.