Детали инцидента

Как можно узнать из отчета, пассажиры были госпитализированы с "травмами, не угрожающими жизни". Все они выжили.

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Сейчас власти не сообщили, как полный людей автомобиль оказался под водой, но окружающая среда вокруг гейзера показывает, насколько легко может произойти несчастный случай: гейзер Semi-Centennial расположен прямо возле трассы Гранд-Луп в парке, и лишь небольшой холм, спускающийся вниз, отделяет дорогу от воды. Если водитель потеряет управление рядом с гейзером, вполне понятно, как он может оказаться в таком неожиданном месте.



Semi-Centennial Geyser на Google Maps. На скриншоте видно, насколько близко гейзер находится к дороге / Скриншот 24 Канала

К счастью, все пассажиры автомобиля, судя по отчетам Службы национальных парков, находятся в относительно хорошей форме. Однако автомобилю так не повезло – он пробыл в кислотной ванне всю ночь, пока на следующий день власти не перекрыли дорогу и не подняли машину краном. В каком состоянии сейчас машина, не сообщается, однако среда гейзера явно повлияла на него не лучшим образом.

Как сообщается, авария все еще расследуется, поэтому окончательных выводов все еще нет.