Шокуюче дослідження каже, що скляні пляшки містять більше мікропластику, ніж пластикові

У напоях зі скляних пляшок виявили значно більше мікропластику, ніж у пластиковій тарі. Нове дослідження французьких науковців виявило джерело цього несподіваного забруднення.

Скло проти пластику

Французьке агентство з безпеки харчових продуктів оприлюднило дослідження, яке кидає виклик усталеним уявленням про екологічну безпеку пакування. Напої у скляних пляшках – зокрема вода, газовані напої, пиво та вино – містять значно більше мікропластикових частинок, ніж аналогічні продукти у пластикових пляшках чи металевих банках, повідомляє 24 Канал.

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У середньому в скляних пляшках виявили близько 100 частинок мікропластику на літр, що в 5-50 разів перевищує показники для інших типів тари. Найбільше частинок зафіксували в лимонаді, пиві та безалкогольних напоях.

Для порівняння: у пластикових пляшках таких частинок значно менше – близько 2-20 на літр, залежно від типу напою.

Дослідники помітили, що мікропластикові частинки в напоях зі скляних пляшок збігаються за формою, кольором і складом із фарбою, нанесеною на кришки. Ймовірно, вони потрапляють у рідину через мікроподряпини на поверхні кришок, які з’являються під час транспортування й зберігання. Це підтверджують і лабораторні аналізи, проведені фахівцями.

Загалом у випадку вина рівень мікропластику залишився низьким навіть у скляних пляшках.

У воді, зокрема мінеральній і газованій, також виявили відносно невелику кількість частинок – від 4,5 на літр у склі до 1,6 у пластиковій тарі. Причини таких відмінностей наразі невідомі.

Однак безалкогольні напої містили близько 30 мікропластиків на літр, лимонад – 40, а пиво – близько 60.

Оскільки не існує контрольного рівня для потенційно токсичної кількості мікропластику, неможливо сказати, чи становлять ці цифри ризик для здоров'я.

Як зменшити забруднення

Попри те, що поки немає чітких доказів шкоди мікропластику для здоров’я, експерти наголошують на необхідності зменшення його поширення. Вони пропонують практичне рішення: очищення кришок перед закупорюванням шляхом обдування повітрям, промивання водою і спиртом. Така проста процедура дозволила знизити рівень мікропластику на 60%.