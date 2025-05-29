Пластик у шлунках пташенят

Науковці кажуть, що з кожним роком ситуація лише погіршується. Терміни на кшталт "жахливо" чи "безпрецедентно" вже не передають масштабу проблеми. Вчені вважають, що батьки пташенят помилково сприймають пластикові відходи за їжу і приносять їх потомству, повідомляє 24 Канал з посиланням на Adrift Lab.

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За попередніми підрахунками, щоб набрати 778 шматків, пташеня у віці 80–90 днів щодня отримувало в середньому по 10 пластикових об'єктів. Це не лише мікропластик – дослідники знаходили цілі кришки від пляшок, пляшечки з-під соєвого соусу, прищіпки та столові прибори.

Коли наша дослідницька група обережно натискає на живіт, ми чуємо жахливі звуки хрусту, коли пластик рухається всередині. Ми буквально називаємо їх хрусткими птахами, бо… як ще можна їх назвати?

– пишуть учені.

Болісна й довга смерть

Пластик не вбиває птахів одразу. Проте розтини показали внутрішні пошкодження – рубці на нирках, серці, а також ушкодження мозку, схожі на деменцію. Такі наслідки скорочують тривалість життя і завдають страждань. З часом спостерігається зменшення маси тіла та розмаху крил у птахів.

Птахи як сигнал тривоги

Морських птахів часто розглядають як індикатори стану океану. Те, що вони вживають пластик у таких масштабах, є серйозним попередженням про критичний рівень забруднення планети. Ці вартові біосфери нагадують людству, що ми вже давно перейшли межу і продовжуємо все погіршувати.

Цієї весни острів Лорд-Гау відвідав австралійський сенатор Пітер Віш-Вілсон. Після побаченого він заявив, що хотів би, щоб кожен політик у світі побачив це на власні очі, бо лише тоді вони б зрозуміли, що ми програємо війну зі сміттям.