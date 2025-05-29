Пластик в желудках птенцов

Ученые говорят, что с каждым годом ситуация только ухудшается. Термины вроде "ужасно" или "беспрецедентно" уже не передают масштаба проблемы. Ученые считают, что родители птенцов ошибочно воспринимают пластиковые отходы за пищу и приносят их потомству, сообщает 24 Канал со ссылкой на Adrift Lab.

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По предварительным подсчетам, чтобы набрать 778 кусков, птенец в возрасте 80–90 дней ежедневно получал в среднем по 10 пластиковых объектов. Это не только микропластик – исследователи находили целые крышки от бутылок, бутылочки из-под соевого соуса, прищепки и столовые приборы.

Когда наша исследовательская группа осторожно нажимает на живот, мы слышим ужасные звуки хруста, когда пластик движется внутри. Мы буквально называем их хрустящими птицами, потому что... как еще можно их назвать?

– пишут ученые.

Мучительная и долгая смерть

Пластик не убивает птиц сразу. Однако вскрытия показали внутренние повреждения – рубцы на почках, сердце, а также повреждения мозга, похожие на деменцию. Такие последствия сокращают продолжительность жизни и наносят страдания. Со временем наблюдается уменьшение массы тела и размаха крыльев у птиц.

Птицы как сигнал тревоги

Морских птиц часто рассматривают как индикаторы состояния океана. То, что они употребляют пластик в таких масштабах, является серьезным предупреждением о критическом уровне загрязнения планеты. Эти стражи биосферы напоминают человечеству, что мы уже давно перешли черту и продолжаем все ухудшать.

Этой весной остров Лорд-Гау посетил австралийский сенатор Питер Виш-Вилсон. После увиденного он заявил, что хотел бы, чтобы каждый политик в мире увидел это собственными глазами, потому что только тогда они бы поняли, что мы проигрываем войну с мусором.