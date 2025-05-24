Що знайшли дослідники

Антарктичні айсберги можуть приховувати справжні скарби. Нещодавнє відкриття команди вчених це вкотре доводить. Після того, як 13 січня 2025 року від шельфового льодовика, названого на честь Георга VI, відколовся айсберг, приблизно за розміром як мегаполіс, дослідники на борту судна Falkor отримали можливість потрапити до морського дна, яке століттями було сховане під крижаним щитом, повідомляє 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

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Усього через 12 днів після розколу вчені вже перебували на щойно відкритій ділянці дна. Команда швидко змінила первинний маршрут і сфокусувалась на дослідженні цього унікального регіону. Місія стала першою в історії, яка змогла глибоко вивчити геологію, хімічний склад води й біорізноманіття під настільки великою територією, нещодавно звільненою від льоду.



Супутникові знімки показують місце розколу / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Айсберг отримав назву A-84. Він охоплює площу близько 510 квадратних кілометрів. Те, що побачили під ним, стало справжнім науковим проривом. За словами докторки Патриції Ескете з Університету Авейру в Португалії, команда не очікувала побачити настільки багате життя в настільки ізольованому місці. Вона каже, що ця екосистема існує тут десятки, а можливо, й сотні років.

Упродовж восьми днів дослідники використовували дистанційно керований апарат SuBastian, щоб зафіксувати життя на дні. Результати виявилися вражаючими: різнокольорові корали, губки, антарктичні восьминоги, крижані риби та навіть гігантські морські павуки – все це процвітало під товщею криги. Деякі з виявлених видів є абсолютно новими для науки й ніколи раніше не фіксувалися ні в цьому регіоні, ні взагалі в будь-якому.



Гігантська медуза поки що неідентифікованого виду / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute



Восьминіг відпочиває на морському дні на глибині 1150 метрів у морі Беллінсгаузена біля берегів Антарктиди / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute



Гідроїд на морському дні / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Ці екосистеми тривалий час перебували під шаром льоду товщиною 150 метрів, ізольовані від сонячного світла і поверхневих поживних речовин. Дослідники припускають, що океанічні течії можуть доставляти необхідні поживні елементи в такі ізольовані середовища, але механізм підтримки життя ще потрібно вивчити.



Крістіан Алдеа, науковець з Університету Магаланеса, вивчає офіуроїда під мікроскопом у лабораторії на борту судна / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute



Імовірний новий вид ізопод, який був відібраний з дна моря Беллінсгаузена біля берегів Антарктиди / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Крім біологічних відкриттів, ця експедиція надала важливі дані для вивчення історії антарктичного льодовикового щита. Вчені з різних країн – Португалії, Великої Британії, Німеччини, Норвегії, США, Чилі та Нової Зеландії – зібрали унікальні зразки, що допоможуть зрозуміти, як змінювався клімат у минулому. Ці дані є важливими для прогнозування майбутніх змін клімату та рівня моря.

На додачу до досліджень, команда розгорнула автономні підводні апарати, які аналізували вплив талої льодовикової води на хімічний і фізичний стан регіону. Попередні результати свідчать про високу продуктивність місцевої екосистеми та значну присутність талої води.