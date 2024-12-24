Що знайшли вчені

Озеро Енігма постійно вкрите кригою. Вчені спочатку думали, що воно промерзло наскрізь, аж до самого дна, проте виявилось, що це не так: було виявлено шар прісної води, прихований під поверхнею. Найцікавіше, що він населений різноманітними мікроорганізмами, повідомляє 24 Канал з посиланням на INGV.

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Під час експедиції до Антарктиди з листопада 2019 року по січень 2020 року дослідники обстежили озеро за допомогою георадара і виявили щонайменше 12 метрів рідкої води під кригою. Потім дослідники пробурили лід і відправили камеру, щоб дослідити глибини.



Озеро Енігма / Фото Communications Earth & Enviornment

Спочатку команда протестувала воду, щоб визначити, звідки вона взялася. Це було важливо встановити, оскільки в цій місцевості мало опадів, сильні вітри та інтенсивне сонячне випаровування, тому будь-яка вода в озері Енігма повинна була б давно висохнути.

Виходячи з хімічного складу солей у воді, дослідники висунули гіпотезу, що вода в озері постійно поповнюється з розташованого поруч льодовика через поки що невідомий підземний шлях.

Прихована екосистема

Вчені виявили, що, попри ізоляцію від атмосфери, води озера Енігма є домом для кількох видів мікробного життя, які вкривають дно озера згустками, відомими як мікробні килими. Багато з цих організмів фотосинтезують, завдяки чому в озері висока концентрація розчиненого кисню.



Пухнаста поверхня – це результат покривання дна озера колонією мікробів / Фото Communications Earth & Enviornment

Деякі з цих килимів утворювали тонкі й колючі покриття на дні озера. Інші нагадували "зім'ятий товстий килим, іноді утворюючи великі аморфні деревоподібні структури висотою до 40 сантиметрів і діаметром до 50-60 сантиметрів.

Серед мікробних мешканців було кілька видів патецибактерій – крихітних одноклітинних організмів, які прикріплюються до більших клітин хазяїна, щоб сформувати взаємовигідні або хижацькі стосунки. Ці організми ніколи раніше не були знайдені в озерах, вкритих кригою, і зазвичай не виживають в умовах високого вмісту кисню. Таким чином, учені роблять висновок, що ці конкретні патесцибактерії, можливо, розробили унікальні метаболічні трюки, щоб вижити.



Мікробний килим вкриває дно озера / Фото Communications Earth & Enviornment

Що це нам дає

Середовища, подібні до озера Енігма, існують на крижаних супутниках, таких як Європа або Енцелад. Досліджена вченими екстремальна екосистема озера в Антарктиді дає нам уявлення про умови, в яких цілком може існувати мікробне життя в інших світах.