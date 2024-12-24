Что нашли ученые

Озеро Энигма постоянно покрыто льдом. Ученые сначала думали, что оно промерзло насквозь, до самого дна, однако оказалось, что это не так: был обнаружен слой пресной воды, скрытый под поверхностью. Самое интересное, что он населен разнообразными микроорганизмами, сообщает 24 Канал со ссылкой на INGV.

Смотрите также 2024 год в науке: важнейшие открытия и события, которые всколыхнули мир

Во время экспедиции в Антарктиду с ноября 2019 года по январь 2020 года исследователи обследовали озеро с помощью георадара и обнаружили по меньшей мере 12 метров жидкой воды подо льдом. Затем исследователи пробурили лед и отправили камеру, чтобы исследовать глубины.



Озеро Энигма / Фото Communications Earth & Enviornment

Сначала команда протестировала воду, чтобы определить, откуда она взялась. Это было важно установить, поскольку в этой местности мало осадков, сильные ветры и интенсивное солнечное испарение, поэтому любая вода в озере Энигма должна была бы давно высохнуть.

Исходя из химического состава солей в воде, исследователи выдвинули гипотезу, что вода в озере постоянно пополняется из расположенного рядом ледника через пока что неизвестный подземный путь.

Скрытая экосистема

Ученые обнаружили, что, несмотря на изоляцию от атмосферы, воды озера Энигма является домом для нескольких видов микробной жизни, которые покрывают дно озера сгустками, известными как микробные ковры. Многие из этих организмов фотосинтезируют, благодаря чему в озере высокая концентрация растворенного кислорода.



Пушистая поверхность – это результат покрывания дна озера колонией микробов / Фото Communications Earth & Enviornment

Некоторые из этих ковров образовывали тонкие и колючие покрытия на дне озера. Другие напоминали "смятый толстый ковер, иногда образуя большие аморфные древовидные структуры высотой до 40 сантиметров и диаметром до 50-60 сантиметров.

Среди микробных обитателей было несколько видов патецибактерий – крошечных одноклеточных организмов, которые прикрепляются к более крупным клеткам хозяина, чтобы сформировать взаимовыгодные или хищнические отношения. Эти организмы никогда ранее не были найдены в озерах, покрытых льдом, и обычно не выживают в условиях высокого содержания кислорода. Таким образом, ученые делают вывод, что эти конкретные патесцибактерии, возможно, разработали уникальные метаболические трюки, чтобы выжить.



Микробный ковер покрывает дно озера / Фото Communications Earth & Enviornment

Что это нам дает

Среды, подобные озеру Энигма, существуют на ледяных спутниках, таких как Европа или Энцелад. Исследованная учеными экстремальная экосистема озера в Антарктиде дает нам представление об условиях, в которых вполне может существовать микробная жизнь в других мирах.