У другій половині 2000-х років ринок мобільних телефонів переживав справжній бум слайдерів, які вважалися символом стилю та технологічного прогресу. Випущений у жовтні 2006 року Samsung SGH-E250 миттєво перетворився на масовий соціокультурний феномен, продавшись тиражем понад 30 мільйонів одиниць.

Ілюзія розкоші та подібність до флагмана

Усе почалося з бажання розробників створити доступну копію дорогого флагмана Ultra Edition SGH-D900. Розкішний D900 коштував понад 500 доларів США, що робило його недосяжним для більшості. Модель E250 під кодовою назвою Lime майже повністю копіювала дизайн і елегантні обриси флагмана, але коштувала у два рази дешевше. Власник отримував стильний слайдер завтовшки 14,1 міліметра з матового пластику, який створював ілюзію високого статусу, пише 24 Канал.

Головною фішкою корпусу став пружинний механізм автодоведення. Для відкриття слайдера вистачало легкого поштовху пальцем по пластиковому упору над клавішами, а процес супроводжував приємний тактильний відгук.

Компанія пішла на сміливий крок і повністю відмовилася від повільного ІЧ-порту, який тоді вважали стандартом. Замість нього встановили прогресивний модуль Bluetooth 2.0 із підтримкою стереозвуку та слот для карт пам'яті microSD до 2 гігабайт. Це перетворило апарат на повноцінний MP3-плеєр.

Справжнім культом серед школярів та студентів стали передвстановлені Java-ігри. Найбільшу любов завоював 2D-платформер Forgotten Warrior, де гравці годинами рятували викрадену принцесу. А для підвищення гучності динаміка під час шкільних перерв підлітки масово використовували інженерні коди розгону.

Ціна телефонного хіта у дзеркалі тогочасних зарплат

Наприкінці 2006 року роздрібна ціна слайдера в Україні становила приблизно 220 – 225 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 1 130 гривням. У той самий період середня заробітна плата в країні становила 1 041,88 гривні. Придбання гаджета вимагало понад 108% від місячного доходу покупця.

Проте вже наприкінці 2007 року, попри високий попит, ціна опустилася до 800 гривень, а середня зарплата зросла до 1 352,75 гривні. Купівля стала доступною для масового споживача.

Ціни на вторинному ринку та спадщина у сучасних смартфонах

Сьогодні Samsung SGH-E250 залишається популярним артефактом серед колекціонерів. На майданчиках OLX та Shafa апарат на запчастини продають за 120 – 300 гривень. Робочий екземпляр у вживаному стані коштує 350 – 570 гривень, а новий телефон у заводській коробці оцінюють у 2 400 – 2 700 гривень. На міжнародному аукціоні eBay ціни за збережені комплекти сягають 80 – 110 доларів.

Технологічна концепція слайдера не зникла безвісти, а трансформувалася у гнучкі смартфони серії Galaxy Z Flip. Бездротовий профіль Bluetooth закріпив еру бездротових навушників, а фірмова система відстеження uTrack переродилася у сучасні супутникові сервіси пошуку пристроїв. Культовий слайдер залишив яскравий слід у мобільній історії, поєднавши доступність та елегантний стиль.