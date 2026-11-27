Иллюзия роскоши и сходство с флагманом

Все началось с желания разработчиков создать доступную копию дорогого флагмана Ultra Edition SGH-D900. Роскошный D900 стоил более 500 долларов США, что делало его недоступным для большинства. Модель E250 под кодовым названием Lime почти полностью копировала дизайн и элегантные очертания флагмана, но стоила в два раза дешевле. Владелец получал стильный слайдер толщиной 14,1 миллиметра из матового пластика, который создавал иллюзию высокого статуса, пишет 24 Канал.

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Главной фишкой корпуса стал пружинный механизм автодоводки. Для открытия слайдера хватало легкого нажатия пальцем на пластиковый упор над клавишами, а процесс сопровождался приятным тактильным откликом.

Компания пошла на смелый шаг и полностью отказалась от медленного ИК-порта, который тогда считался стандартом. Вместо него установили прогрессивный модуль Bluetooth 2.0 с поддержкой стереозвука и слот для карт памяти microSD объемом до 2 гигабайт. Это превратило аппарат в полноценный MP3-плеер.

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Настоящим культом среди школьников и студентов стали предустановленные Java-игры. Наибольшую популярность завоевал 2D-платформер Forgotten Warrior, где игроки часами спасали похищенную принцессу. А для увеличения громкости динамика во время школьных перемен подростки массово использовали инженерные коды разгона.

Цена телефонного хита в соотношении с зарплатами того времени

В конце 2006 года розничная цена слайдера в Украине составляла примерно 220–225 долларов США, что по курсу НБУ равнялось 1 130 гривнам. В тот же период средняя заработная плата в стране составляла 1 041,88 гривны. Приобретение гаджета требовало более 108 % от месячного дохода покупателя.

Однако уже в конце 2007 года, несмотря на высокий спрос, цена снизилась до 800 гривен, а средняя зарплата выросла до 1 352,75 гривны. Покупка стала доступной для массового потребителя.

Цены на вторичном рынке и наследие в современных смартфонах

Сегодня Samsung SGH-E250 остается популярным артефактом среди коллекционеров. На площадках OLX и Shafa аппарат на запчасти продают за 120–300 гривен. Рабочий экземпляр в подержанном состоянии стоит 350–570 гривен, а новый телефон в заводской коробке оценивается в 2 400–2 700 гривен. На международном аукционе eBay цены на сохранившиеся комплекты достигают 80–110 долларов.

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Технологическая концепция слайдера не исчезла бесследно, а трансформировалась в гибкие смартфоны серии Galaxy Z Flip. Беспроводной профиль Bluetooth закрепил эру беспроводных наушников, а фирменная система отслеживания uTrack переродилась в современные спутниковые сервисы поиска устройств. Культовый слайдер оставил яркий след в истории мобильной связи, соединив доступность и элегантный стиль.