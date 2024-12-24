Дослідники припускають, що стародавній вулканічний попіл на Марсі ховає сліди вимерлого життя

Давній вулканічний попіл на Марсі може дати нові підказки в пошуках позаземного життя. Дослідники вважають, що темні скелі на місці майбутньої місії висадки марсохода можуть бути рештками вулканічних вивержень, які ховають ознаки життя, якщо воно колись там було.

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Нещодавно виявлена порода була знайдена там же, де планується посадка майбутнього марсохода, який запустять у 2028 році. У дослідженні, опублікованому минулого місяця в Journal of Geophysical Research: Planets, вчені вивчали породи, використовуючи дані з орбітальних супутників. Вони дійшли висновку, що ці таємничі наноси були доставлені туди мільярди років тому з повітря – можливо, у вигляді вулканічного попелу, повідомляє 24 Канал. Однак досі на цьому місці не було виявлено жодного вулкана.

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На цій ділянці немає відомих вулканів, а це означає, що уламки, ймовірно, прилетіли [з відстані] сотень, а може, й тисяч кілометрів. Скоріш за все, він утворився внаслідок вибуху вулкана, який викинув попіл високо в атмосферу. Той подолав величезну відстань, перш ніж оселився на цьому місці,

– каже Емма Гарріс, авторка дослідження, яка вивчає геологічну історію Марса в Музеї природознавства в Лондоні.

Учені вважають, що ці темні породи здатні захистити багаті на мінерали породи під ними від агресивного випромінювання з космосу. Саме ці багаті на мінерали породи потенційно можуть зберігати ознаки життя. Однак, за словами дослідників, мало що відомо про те, як насправді утворилися поверхневі матеріали. Усе, що ми маємо, – це лише припущення.

Щоб дізнатися більше про ці породи, автори дослідження склали карту регіону площею 50 000 квадратних кілометрів, використовуючи дані з контекстної камери на Mars Reconnaissance Orbiter, супутника NASA, який з 2006 року шукає докази існування давньої води на Марсі.

Теоретично вважається, що темні породи колись вкривали всю ділянку, але зараз їх можна знайти лише на невеликих відрізках поверхні. Дослідники припускають, що це пов'язано з тим, що попіл зберігся на більш низьких ділянках всередині ударних кратерів, де він змішався з підземними водами.

Ймовірним поясненням розташування цих порід є те, що колись дно цих ударних кратерів було заповнене підземними водами, які піднімалися з-під земної кори. Коли попіл потрапив на ці ділянки води, він став більш липким і зцементованим. Решта попелу, який впав на навколишні породи, можливо, просто здуло і він не зберігся,

– додає науковиця.

Команда сподівається дізнатися набагато більше про місце, відоме як Oxia Planum, коли марсохід ExoMars Rosalind Franklin прибуде на Марс у 2028 році. Марсохід не зможе рухатися темними породами, оскільки вони занадто нерівні, але цілком зможе отримати доступ до багатих на мінерали порід на краях цих покладів.

Місію на Марс відклали через вторгнення Росії в Україну

Місія марсохода "Розалінд Франклін" була сильно відкладена. Однією з причин цього є той факт, що Європейське космічне агентство розірвало зв'язки з колишнім партнером по проєкту, російським космічним агентством "Роскосмос", оскільки Росія почала нове вторгнення до України. Таким чином вікно запуску в 2023 році було пропущене.

У травні 2024 року NASA об'єднало зусилля з ЄКА для завершення місії. NASA насправді було початковим партнером місії, коли проєкт марсохода розпочався понад 20 років тому, але вийшло з нього через бюджетні проблеми.

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Які можливості марсохода

За даними ЄКА, новий марсохід зможе бурити поверхню Марса й збирати каміння на глибині до 2 метрів. Потім зібрані матеріали будуть проаналізовані в бортовій лабораторії.

Дослідники обирають для аналізу стародавні породи, оскільки вважають, що саме на них ми маємо найбільші шанси знайти ознаки життя. Автори нового дослідження припускають, що темні породи були утворені приблизно від 4 до 3,7 мільярда років тому, тобто вони надзвичайно старі. Але саме це їм і потрібно.

"Якби життя коли-небудь існувало на Марсі, це було б дуже давно, тому що планета була посушливою і досить неактивною протягом останніх трьох мільярдів років. Тому ми хочемо дослідити гірські породи до цього періоду, щоб побачити, чи є там сліди води або мікробного життя", – підсумували дослідники.