Забудьте про зарядку щодня: рейтинг найбільш автономних смарт-годинників у 2026 році

Ринок носимої електроніки у 2026 році демонструє справжній технологічний стрибок у питанні енергоефективності. Сучасні смарт-годинники нарешті позбулися своєї головної слабкості – необхідності підключення до мережі щовечора, пропонуючи користувачам значно більшу свободу дій.

Які технології забезпечують рекордну витривалість гаджетів?

У другій половині 2026 року здатність смарт-годинника працювати без підзарядки протягом довгих вихідних перестала бути чимось надзвичайним. Виробники досягли цього завдяки впровадженню кремній-вуглецевих акумуляторів високої щільності та використанню енергоефективних процесорів. Багатоденна автономність тепер стала базовою вимогою для більшості нових моделей. 24 Канал зібрав ті, на які варто звернути увагу.

Xiaomi Watch 5

Лідером за показниками є Xiaomi Watch 5. Цей пристрій працює на базі операційної системи WearOS 6, яка зазвичай швидко виснажує акумулятор через активну інтеграцію додатків. Однак розробники Xiaomi знайшли вихід, встановивши кремній-вуглецеву батарею ємністю 930 міліампер-годин. Така технологія дозволяє збільшити енергоємність без зміни фізичних розмірів чи ваги корпусу.

В стандартному режимі годинник витримує до 6 днів, а в режимі енергозбереження – до 18 днів. Секрет полягає у використанні двох чипів: основний процесор Snapdragon працює лише під час виконання складних завдань, а малопотужний співпроцесор обробляє кроки та сповіщення у фоновому режимі.



Xiaomi Watch 5 з Wear OS 6 / Фото Xiaomi

OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 пропонує схожий підхід. Він забезпечує близько 5 днів роботи у звичайному розумному режимі. При інтенсивному використанні, що включає постійний моніторинг серцевого ритму, GPS-трекінг та прослуховування музики, цей показник знижується до 3 днів. Проте спеціальний режим енергозбереження дозволяє розтягнути заряд до 16 днів.

Модель отримала акумулятор на 646 міліампер-годин із підтримкою швидкої зарядки, що наповнює батарею до 100 відсотків за 75 хвилин. Корпус із титанового сплаву та дисплей LTPO OLED також сприяють економії енергії, оскільки частота оновлення екрана автоматично знижується, коли користувач на нього не дивиться.



OnePlus Watch 4 / Фото OnePlus

Huawei Watch GT Runner 2

Для тих, хто шукає максимальну автономність і не потребує сторонніх додатків, ідеальним варіантом залишається Huawei Watch GT Runner 2. Завдяки власній системі HarmonyOS пристрій працює до 14 днів при помірному навантаженні або близько 7 днів у типовому щоденному режимі.

Цей гаджет важить лише 34,5 грама і орієнтований на спортсменів. Головною особливістю стала здатність підтримувати безперервну роботу двочастотного GPS протягом 32 годин на одному заряді, що критично важливо для учасників марафонів чи багатоденних походів.



Huawei Watch GT Runner 2 / Фото Huawei

Apple Watch Ultra 3

Apple та Samsung також покращили свої показники, хоча вони дещо поступаються конкурентам у абсолютних цифрах. Apple Watch Ultra 3 забезпечує до 42 годин роботи у нормальному режимі та до 72 годин у режимі низького споживання енергії завдяки чипу S10. Швидка зарядка дозволяє отримати 12 годин роботи всього за 15 хвилин підключення до мережі.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra пропонує до 100 годин автономності в енергоощадному режимі. Цікавою знахідкою стала синергія з кільцем Galaxy Ring. Якщо носити обидва гаджети одночасно, вони розділяють завдання з моніторингу показників здоров'я. Кільце бере на себе фонові процеси, що дозволяє годиннику відключати частину датчиків і економити до 30 відсотків енергії.

Очікується, що невдовзі Samsung випустить Galaxy Watch Ultra 2. Згідно з витоками даних, майбутня модель отримає акумулятор на 35 відсотків більшої ємності та новий енергоефективний чип Snapdragon Wear Elite, що ще більше відсуне терміни заряджання пристрою.