Какие технологии обеспечивают рекордную автономность гаджетов?

Во второй половине 2026 года способность смарт-часов работать без подзарядки в течение длинных выходных перестала быть чем-то необычным. Производители добились этого благодаря внедрению кремний-углеродных аккумуляторов высокой плотности и использованию энергоэффективных процессоров. Многодневная автономность теперь стала базовым требованием для большинства новых моделей. 24 Канал собрал те, на которые стоит обратить внимание.

Xiaomi Watch 5

Лидером по показателям является Xiaomi Watch 5. Это устройство работает на базе операционной системы WearOS 6, которая обычно быстро разряжает аккумулятор из-за активной интеграции приложений. Однако разработчики Xiaomi нашли выход, установив кремний-углеродную батарею емкостью 930 миллиампер-часов. Такая технология позволяет увеличить энергоемкость без изменения физических размеров или веса корпуса.

В стандартном режиме часы работают до 6 дней, а в режиме энергосбережения – до 18 дней. Секрет заключается в использовании двух чипов: основной процессор Snapdragon работает только при выполнении сложных задач, а маломощный сопроцессор обрабатывает шаги и уведомления в фоновом режиме.



Xiaomi Watch 5 с Wear OS 6 / Фото Xiaomi

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OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 предлагает похожий подход. Он обеспечивает около 5 дней работы в обычном "умном" режиме. При интенсивном использовании, включающем постоянный мониторинг сердечного ритма, GPS-трекинг и прослушивание музыки, этот показатель снижается до 3 дней. Однако специальный режим энергосбережения позволяет продлить заряд до 16 дней.

Модель оснащена аккумулятором емкостью 646 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки, которая заполняет батарею до 100 процентов за 75 минут. Корпус из титанового сплава и дисплей LTPO OLED также способствуют экономии энергии, поскольку частота обновления экрана автоматически снижается, когда пользователь на него не смотрит.



OnePlus Watch 4 / Фото OnePlus

Huawei Watch GT Runner 2

Для тех, кто ищет максимальную автономность и не нуждается в сторонних приложениях, идеальным вариантом остаются Huawei Watch GT Runner 2. Благодаря собственной системе HarmonyOS устройство работает до 14 дней при умеренной нагрузке или около 7 дней в типичном повседневном режиме.

Этот гаджет весит всего 34,5 грамма и ориентирован на спортсменов. Главной особенностью стала способность поддерживать непрерывную работу двухчастотного GPS в течение 32 часов на одном заряде, что критически важно для участников марафонов или многодневных походов.



Huawei Watch GT Runner 2 / Фото Huawei

Apple Watch Ultra 3

Apple и Samsung также улучшили свои показатели, хотя в абсолютных цифрах они несколько уступают конкурентам. Apple Watch Ultra 3 обеспечивают до 42 часов работы в обычном режиме и до 72 часов в режиме низкого энергопотребления благодаря чипу S10. Быстрая зарядка позволяет получить 12 часов работы всего за 15 минут подключения к сети.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra предлагает до 100 часов автономной работы в энергосберегающем режиме. Интересной находкой стала синергия с кольцом Galaxy Ring. Если носить оба гаджета одновременно, они распределяют между собой задачи по мониторингу показателей здоровья. Кольцо берет на себя фоновые процессы, что позволяет часам отключать часть датчиков и экономить до 30 процентов энергии.

Ожидается, что в скором времени Samsung выпустит Galaxy Watch Ultra 2. Согласно утечкам информации, будущая модель получит аккумулятор на 35 процентов большей емкости и новый энергоэффективный чип Snapdragon Wear Elite, что еще больше увеличит время автономной работы устройства.