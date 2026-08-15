Ваш телевізор шпигує за вами, але ви можете це припинити

Ваш Smart TV може знати про вас значно більше, ніж ви собі уявляєте. Технологія автоматичного розпізнавання контенту (ACR) дозволяє пристрою аналізувати все, що ви дивитеся, щоб потім продавати ці дані рекламодавцям. На щастя, це "шпигунство" можна припинити, змінивши налаштування.

Як працює "цифрове вухо" вашого телевізора

Технологія ACR (Automated Content Recognition) присутня на всіх основних платформах розумних телевізорів і зазвичай активована за замовчуванням у нових моделях. На відміну від стрімінгових сервісів, як-от Netflix або Tubi, які відстежують ваші вподобання лише всередині своїх додатків, ACR працює на рівні всієї системи. Вона створює унікальні цифрові відбитки аудіо- та відеосигналу, порівнюючи їх із величезною базою даних для ідентифікації контенту, пише 24 Канал.

Це означає, що телевізор ідентифікує контент незалежно від джерела: чи це телевізійний канал, чи ігрова консоль, чи навіть перегляд фільмів офлайн, які ви десь завантажили або самі зняли. Навіть якщо ви вирішите переглянути стару колекцію фільмів на дисках або запустити відео з власного весілля, система спробує розпізнати стрічку за специфічними звуками чи кадрами.

Інструкція з відключення стеження для різних брендів

Назви функцій ACR відрізняються залежно від виробника, а самі налаштування часто заховані глибоко в меню. Ось як знайти їх на найпопулярніших пристроях:

Samsung: У нових моделях перейдіть у "Налаштування", оберіть "Усі налаштування", далі "Загальні та конфіденційність" – "Умови та конфіденційність". Тут потрібно вимкнути "Служби інформації про перегляд" та "Рекламу на основі інтересів".

LG: Компанія називає цю функцію Live Plus. Щоб її деактивувати, знайдіть у меню "Налаштування" розділ "Загальні", перейдіть у "Система", далі "Додаткові налаштування" і вимкніть пункт "Live Plus".

Sony: У розділі "Налаштування" оберіть "Початкове налаштування", де знайдіть "Інтерактивні налаштування телевізора" (або Samba Interactive TV) і переведіть у стан "Вимкнено".

Amazon Fire TV: Зайдіть у "Налаштування" – "Налаштування" (Preferences) – "Налаштування конфіденційності". Вимкніть пункт "Автоматичне розпізнавання контенту", а також збір даних про використання пристрою та додатків.

Roku: Перейдіть у "Налаштування" – "Конфіденційність" – "Smart TV Experience" і зніміть прапорець із пункту "Використовувати інформацію для входів телевізора".

Попри те, що виробники запевняють в анонімності та безпеці зібраних даних, ACR залишається інвазивною технологією. Окрім вимкнення стеження на телевізорі, фахівці радять використовувати VPN для інших домашніх пристроїв, щоб забезпечити комплексний захист вашого цифрового життя.