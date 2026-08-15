Як працює "цифрове вухо" вашого телевізора

Технологія ACR (Automated Content Recognition) присутня на всіх основних платформах розумних телевізорів і зазвичай активована за замовчуванням у нових моделях. На відміну від стрімінгових сервісів, як-от Netflix або Tubi, які відстежують ваші вподобання лише всередині своїх додатків, ACR працює на рівні всієї системи. Вона створює унікальні цифрові відбитки аудіо- та відеосигналу, порівнюючи їх із величезною базою даних для ідентифікації контенту, пише 24 Канал.

Це означає, що телевізор ідентифікує контент незалежно від джерела: чи це телевізійний канал, чи ігрова консоль, чи навіть перегляд фільмів офлайн, які ви десь завантажили або самі зняли. Навіть якщо ви вирішите переглянути стару колекцію фільмів на дисках або запустити відео з власного весілля, система спробує розпізнати стрічку за специфічними звуками чи кадрами.

Інструкція з відключення стеження для різних брендів

Назви функцій ACR відрізняються залежно від виробника, а самі налаштування часто заховані глибоко в меню. Ось як знайти їх на найпопулярніших пристроях:

Samsung: У нових моделях перейдіть у "Налаштування", оберіть "Усі налаштування", далі "Загальні та конфіденційність" – "Умови та конфіденційність". Тут потрібно вимкнути "Служби інформації про перегляд" та "Рекламу на основі інтересів".

LG: Компанія називає цю функцію Live Plus. Щоб її деактивувати, знайдіть у меню "Налаштування" розділ "Загальні", перейдіть у "Система", далі "Додаткові налаштування" і вимкніть пункт "Live Plus".

Sony: У розділі "Налаштування" оберіть "Початкове налаштування", де знайдіть "Інтерактивні налаштування телевізора" (або Samba Interactive TV) і переведіть у стан "Вимкнено".

Amazon Fire TV: Зайдіть у "Налаштування" – "Налаштування" (Preferences) – "Налаштування конфіденційності". Вимкніть пункт "Автоматичне розпізнавання контенту", а також збір даних про використання пристрою та додатків.

Roku: Перейдіть у "Налаштування" – "Конфіденційність" – "Smart TV Experience" і зніміть прапорець із пункту "Використовувати інформацію для входів телевізора".

Попри те, що виробники запевняють в анонімності та безпеці зібраних даних, ACR залишається інвазивною технологією. Окрім вимкнення стеження на телевізорі, фахівці радять використовувати VPN для інших домашніх пристроїв, щоб забезпечити комплексний захист вашого цифрового життя.