Конкурент iPhone від OpenAI – компанія прискорює розробку AI-смартфона

OpenAI може вийти на ринок смартфонів значно швидше, ніж очікувалося. Новий витік розкриває деталі пристрою, який позиціонують як конкурента iPhone.

Компанія OpenAI активізує роботу над власним смартфоном, який має стати прямим конкурентом iPhone. За інформацією аналітика Ming-Chi Kuo, проєкт розвивається швидше, ніж очікувалося, і масове виробництво пристрою можуть запустити вже у першій половині 2027 року.

Чим OpenAI хоче змінити ринок смартфонів?

Якщо ці терміни підтвердяться, офіційна презентація нового смартфона може відбутися восени того ж року. Такий графік виглядає доволі амбітним, враховуючи, що ще нещодавно OpenAI лише натякала на розширення у сферу апаратного забезпечення.

За даними Куо, одним із ключових партнерів у створенні пристрою може стати MediaTek, яка розглядається як основний постачальник процесорів. Йдеться про кастомізовану версію чипа Dimensity 9600, виготовленого за технологічним процесом N2P компанії TSMC.

Смартфон, за попередніми даними, отримає низку технічних рішень, орієнтованих на роботу зі штучним інтелектом. Серед них – подвійна архітектура нейронних процесорів для обробки AI-завдань, сучасні стандарти пам'яті LPDDR6 і UFS 5.0, а також вдосконалений модуль обробки зображень із розширеним HDR, який має покращити "візуальне сприйняття" пристрою в реальних умовах.

Окрему увагу приділяють безпеці. Повідомляється про використання технологій на кшталт pKVM і inline hashing, що мають забезпечити захист даних на новому рівні. У разі успішного запуску поставки смартфона у 2027 – 2028 роках можуть досягти близько 30 мільйонів одиниць.

Ідея створення смартфона від OpenAI частково пов'язана зі зміною підходу до взаємодії з користувачем. Генеральний директор компанії Sam Altman нещодавно заявив, що настав час "серйозно переосмислити, як мають виглядати операційні системи та інтерфейси".

У цьому контексті важливою є співпраця з Jony Ive – колишнім головним дизайнером Apple, який стояв за виглядом iPhone. Хоча раніше Айв висловлював скепсис щодо подальшого розвитку традиційних смартфонів, його участь у проєкті може свідчити про спробу створити принципово новий тип пристрою.

Очікується, що головною особливістю смартфона OpenAI стане глибока інтеграція AI-агентів – систем, які зможуть виконувати складні завдання від імені користувача. Саме це може стати ключовою відмінністю від існуючих пристроїв і змінити підхід до використання мобільних технологій.

Попри оптимістичні прогнози, проєкт залишається на ранніх етапах, і багато деталей можуть змінитися. Водночас швидкість розвитку вказує на те, що OpenAI серйозно налаштована увійти в новий для себе ринок і кинути виклик традиційним виробникам смартфонів.

Інші апаратні розробки OpenAI

Значна увага приділяється розумним домашнім пристроям та смарт-дисплеям. OpenAI розглядає концепції пристроїв для дому, які здатні діяти як повноцінні асистенти, підтримуючи як голосовий, так і візуальний інтерфейси.

Крім того, компанія вивчає можливості створення компактних носимих гаджетів та розумних окулярів, що дозволяють взаємодіяти з AI-агентами на ходу без необхідності постійно дивитися на екран смартфона.

Не менш важливим є напрямок робототехніки та інтеграції штучного інтелекту у фізичний світ. Компанія інвестує у стартапи, що займаються розробкою роботів-гуманоїдів, і досліджує нові апаратні рішення для взаємодії AI з навколишнім середовищем, поширюючи можливості технологій за межі звичних екранів.