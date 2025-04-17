Android–смартфони отримають інструмент на який усі так довго чекали

Google працює над удосконаленням Android, щоб допомогти користувачам боротися з проблемою швидкого розряджання батареї, спричиненою фоновими застосунками. У новій бета-версії Android розробники отримають доступ до інструментів, які дозволяють ефективніше виявляти програми, що надмірно споживають енергію пристрою.

Зокрема, йдеться про нову метрику у панелі Android Vitals у Play Console, яка відстежує "надмірне утримання блокування пробудження" (wake-up locks), інформує 24 Канал.

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Ця функція на рівні системи змушує смартфон залишатися активним навіть після блокування екрана. Деякі застосунки використовують її з об’єктивних причин – наприклад, для відтворення музики або навігації. Але її неправильне застосування у фоновому режимі може значно прискорити розряджання акумулятора.

Нововведення дозволяє виявити програми, які використовують блокування пробудження понад три години протягом останньої доби, працюючи лише у фоновому режимі.

За даними Google, велика кількість скарг користувачів Android-пристроїв була пов’язана саме з цією проблемою. Тепер розробники зможуть отримувати відповідну аналітику до того, як ситуація торкнеться широкого кола користувачів.

Google також продовжує співпрацю з провідними виробниками смартфонів, зокрема з Samsung, щоб створити єдине визначення якісної продуктивності застосунків на Android. Мета цього партнерства – допомогти розробникам створювати програми, які однаково добре працюватимуть на різних пристроях.

У компанії зазначають, що найближчим часом з’являться й інші інструменти для підвищення ефективності роботи Android.