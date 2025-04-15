Останнє оновлення з патчами для Android 12 вийшло у березні, зазначає 24 Канал. Власники смартфонів, які втратили підтримку Android 12 і 12L можуть більше не чекати на оновлення від компанії.

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Тепер відповідальність за безпеку пристроїв на Android 12 покладено на виробників, які можуть самостійно впроваджувати оновлення. Таку можливість мають лише великі компанії, зокрема Huawei, чия фірмова оболонка EMUI досі базується на Android 12. Проте бренди з обмеженими ресурсами можуть не впоратися із завданням підтримки безпеки.

Фахівці радять користувачам Android 12 і 12L оновити пристрій до новішої версії ОС або замінити смартфон. Хоча компоненти системи, включно із застосунками Google і модулями Project Mainline, можуть ще певний час отримувати оновлення, ядро ОС залишатиметься вразливим.

Важливо! У зв’язку з цим експерти рекомендують використовувати такі пристрої лише як мультимедійні плеєри або камери спостереження. Тож якщо ви думали про те, щоб викинути ваш пристрій ось 5 розумних варіантів використання старого смартфона.

Нагадаємо, Android 12 вийшла 4 жовтня 2021 року, а Android 12L – 7 березня 2022-го. Таким чином, період підтримки обох версій склав приблизно 3,5 роки – це відповідає стандартній політиці Google щодо підтримки попередніх поколінь Android.