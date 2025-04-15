Последнее обновление с патчами для Android 12 вышло в марте, отмечает 24 Канал. Владельцы смартфонов, которые потеряли поддержку Android 12 и 12L могут больше не ждать обновления от компании.

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Теперь ответственность за безопасность устройств на Android 12 возложена на производителей, которые могут самостоятельно внедрять обновления. Такую возможность имеют только крупные компании, в частности Huawei, чья фирменная оболочка EMUI до сих пор базируется на Android 12. Однако бренды с ограниченными ресурсами могут не справиться с задачей поддержки безопасности.

Специалисты советуют пользователям Android 12 и 12L обновить устройство до более новой версии ОС или заменить смартфон. Хотя компоненты системы, включая приложения Google и модули Project Mainline, могут еще некоторое время получать обновления, ядро ОС будет оставаться уязвимым.

Важно! В связи с этим эксперты рекомендуют использовать такие устройства только как мультимедийные плееры или камеры наблюдения. Поэтому если вы думали о том, чтобы выбросить ваше устройство вот 5 разумных вариантов использования старого смартфона.

Напомним, Android 12 вышла 4 октября 2021 года, а Android 12L – 7 марта 2022-го. Таким образом, период поддержки обеих версий составил примерно 3,5 года – это соответствует стандартной политике Google по поддержке предыдущих поколений Android.