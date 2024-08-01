iPhone 15 Pro провів під водою майже добу, але продовжив працювати, наче новий

iPhone 15 Pro пережив цілих 22 години під водою. Після висихання внутрішніх частин він повернувся до свого початкового стану, як стверджує його власник.

Як це сталося

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max від Apple мають захист від пилу та води за стандартом IP68. Це означає, що обидва флагмани можуть вижити під водою на глибині до 6 метрів протягом 30 хвилин. Поза цими межами власники можуть сподіватися хіба на везіння.

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Користувач Reddit під ніком Gerodot01 розповідає, як він "знайшов" свій iPhone 15 Pro, який пролежав на глибині 2,5 метра 22 години в прісній воді річки. Звісно, будь-який смартфон зі звичайним акумулятором не може залишатися увімкненим так довго, тому він неминуче мав вимкнутися – у такому стані він і був, коли його знайшли. Динаміки пристрою спочатку не працювали, що й не дивно.

Я дістав його, він був розряджений, але після висихання увімкнувся. Спочатку погано працювали динаміки, потім вони висохли і телефон повернувся до стану, в якому він був до занурення у воду,

– пише автор.

Таким чином смартфону знадобилося лише повністю висохнути, щоб знову працювати повністю справно. Gerodot01 також поділився зображенням пристрою: він розкрив його, щоб, імовірно, визначити, чи є всередині якісь пошкоджені частини й чи можна ним користуватися далі. Судячи з зовнішнього вигляду, iPhone 15 Pro залишився повністю цілим.



iPhone 15 Pro після 22 годин у воді / Фото Gerodot01

Варто зазначити, що тепер власнику смартфона треба бути уважним, бо після відкриття корпусу він більше не може сподіватися на захист від води, адже клей, який забезпечує водонепроникність, був видалений. Тепер його потрібно наносити знову, що, ймовірно, можна було б зробити у сервісному центрі.