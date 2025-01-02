Аргументи проти: 7 причин, чому вам не варто купувати складаний смартфон

Смартфони з гнучкими екранами випускаються вже багато років. Очікувалося, що вони перевернуть ринок і стануть популярними настільки, що, можливо, навіть витіснять більш традиційний формфактор моноблока. Однак цього не сталося з дуже багатьох причин. Якщо ви задумуєтесь над купівлею саме такого пристрою у 2025 році, то ось кілька аргументів, які, можливо, допоможуть вам прийняти рішення.

Довговічність усе ще викликає занепокоєння

Найочевиднішою проблемою складаних телефонів є їхня довговічність. Складані дисплеї виготовляються з ультратонкого скла або пластику, які за своєю природою більш крихкі, ніж скло, котре використовується у звичайних смартфонах. Подряпини та вм'ятини тут можуть з'явитися набагато раніше, ніж ви очікуєте, навіть за умови обережного поводження з телефоном. Випадкові падіння або вплив повсякденного пилу й сміття також можуть завдати значної шкоди складному дисплею, пише 24 Канал.

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Не варто забувати й про шарніри, основу будь-якої складної конструкції. З часом механізм може розхитуватися або ставати жорстким, впливаючи на плавність складання. Для людей, які живуть у запиленому або вологому середовищі, деградація шарнірів може прискоритися, і ви залишитеся з дорогим пристроєм, який більше не відчуватиметься як преміумклас.

Для більшості людей смартфони — це довгострокова інвестиція. Всі ми очікуємо, що вони прослужать три, чотири або навіть п'ять років. Але цей тип пристроїв показав себе не дуже добре в цьому плані. Поєднання крихких екранів, складних шарнірів та обмеженої ремонтопридатності ставить під сумнів їхню фізичну довговічність.

Витрати на ремонт — ще один фактор, який слід враховувати. Якщо ви розбили внутрішній дисплей або пошкодили шарнір, рахунок за ремонт може бути астрономічним. Наприклад, заміна основного екрана на Galaxy Z Fold 6 коштує 429 доларів. За таку ціну можна отримати пристойний телефон середнього класу.

Ціна проти практичності

Складані смартфони коштують дорого. Чи то серія Galaxy Z Fold від Samsung, чи Huawei Mate X чи будь-який інший складаний пристрій на ринку, ви часто бачите цінник, який удвічі, а то й утричі перевищує ціну звичайного смартфона. За ту саму ціну ви могли б купити флагманський пристрій високого класу й ще мати достатньо коштів на телефон або планшет середнього класу.

Така висока ціна не була б проблемою, якби складні пристрої пропонували неперевершену корисність, але це не так. Хоча більший екран може здатися мрією для тих, хто прагне до більшої продуктивності, все ж більшість програм досі не оптимізовані для використання на розкладних екранах. Розробники Android лише нещодавно почали оптимізувати додатки для великих складаних екранів, і навіть тоді вони можуть працювати не дуже добре.

Багато програм або погано масштабуються, або не використовують усі переваги унікального формфактора. Відсутність оптимізації стає особливо неприємною, коли ви намагаєтеся використовувати кілька додатків одночасно, що мало би бути основною перевагою складного пристрою. Багатозадачність на складаних пристроях часто здається незграбною і непослідовною порівняно з використанням ноутбука або планшета.

Якщо ви не та людина, яка глибоко зацікавлена у конкретному випадку використання, ціну таких смартфонів дуже важко виправдати.

Але, мабуть, найбільшим мінусом є те, що кожен такий пристрій усе ще має помітну складку в місці згинання смартфона, там де м'який екран змушений стискатися. Виробники намагаються її мінімізувати, зробити невидимою, але поки що на 100% це не вдалося зробити нікому. Компанія Apple, за чутками, досягла відчутного прогресу в цьому, але її складаний iPhone, як очікується, вийде не раніше 2026 року.



Google Pixel Fold / Фото Google

Компроміси щодо часу автономної роботи

Хоча складані пристрої намагаються зрівнятися за часом автономної роботи з традиційними смартфонами, зробити це дуже важко. Як правило, у таких пристроях три екрани, що негативно позначається на обсягах споживання енергії. Крім того, сам формфактор "краде" трохи місця на шарнір, тоді як у звичайних смартфонах, це місце можна зайняти додатковим об'ємом батареї.

Хоча виробники намагаються пом'якшити цю проблему за допомогою оптимізації та встановлення двох акумуляторів, реальне використання часто не виправдовує очікувань. Якщо ви потребуєте цілого дня роботи акумулятора, складаний пристрій може не впоратися з цим завданням.

Обмежений вибір аксесуарів та чохлів

Ще одним недоліком складаних смартфонів є майже повна відсутність сторонніх аксесуарів. У той час як звичайні смартфони мають безліч чохлів, захисних плівок та інших додаткових аксесуарів, складані смартфони мають менше цих можливостей.

Навіть коли чохли доступні, вони часто громіздкі. Мало того, що сам смартфон у складеному вигляді може відчувати як цеглина, чохол ще більше погіршує це відчуття. До того ж вони значно дорожчі, ніж чохли для звичайних смартфонів-моноблоків.



Samsung Galaxy Flip / Фото Samsung

Існують кращі альтернативи

Якщо вас спокусила ідея складного смартфона, який може перетворюватись у планшет з більшим екраном, то варто розглянути інші варіанти. Планшети, такі як iPad або Samsung Galaxy Tab, пропонують більші дисплеї, довший час автономної роботи та ширший вибір оптимізованих додатків. І все це за меншу ціну.

Якщо вам потрібна багатозадачність, стандартний смартфон у парі з ноутбуком або планшетом часто забезпечує більш безперебійну та ефективну роботу.

Ринок складних пристроїв усе ще розвивається

Складані смартфони — це захоплюючий погляд у майбутнє смартфонів, але вони все ще перебувають у процесі розробки. Фактично власники таких пристроїв досі є тестовою групою, яка випробовує технологію на її початковому етапі існування. Виробники постійно вдосконалюють дизайн, усувають недоліки та експериментують з новими функціями. Але це все ще не той варіант, коли той чи інший пристрій вже став остаточним.

Хоча всі нинішні досягнення є багатообіцяючими, вони також означають, що сьогоднішні складані смартфони можуть застаріти набагато швидше, ніж звичайні смартфони. Якщо ви хочете придбати складаний смартфон, можливо, є сенс почекати, поки технологія не стане більш досконалою.

Для кого насправді призначені складні пристрої

Зрештою, складні пристрої призначені не для всіх. Вони орієнтовані на вузьку аудиторію — ентузіастів, які готові платити більше за сучасний дизайн та ідею, а також не проти змиритися з деякими недоліками. Однак пересічному споживачеві їх важко рекомендувати через численні компроміси.