Деталі

Стандартні моделі iPhone завжди відрізнялися гіршими дисплеями порівняно з моделями Pro. Привілей мати екран на 120 герців був завжди лише у дорожчих пристроїв. Але наступного року, якщо вірити новим чуткам про ланцюжок поставок, цей розрив може скоротитися. Єдине застереження полягає в тому, що ніхто поки не знає, чи підвищить компанія частоту відразу до 120 герців чи займе проміжну позицію на 90 герцах, щоб усе одно лишити відмінність між різними класами смартфонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на інсайдера Digital Chat Station.

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Моделі iPhone 16 отримали трохи змін цього року. Наприклад, у них змінилася камера. Однак дисплеї лишилися повністю без уваги. Тож цілком логічно, що наступного року компанія повинна щось із цим зробити, щоб виправдати повторення слів "innovation" та "incredible" кожні 10 секунд.

Очікується, що Apple використовуватиме LTPO або низькотемпературні панелі з полікристалічного оксиду для всієї лінійки iPhone 17, що дозволить реалізувати вищу частоту аж до 120 герців з технологією ProMotion, яка раніше також була обмежена моделями Pro. Такі панелі є більш енергоефективними, що може дозволити пристроям споживати менше енергії від акумулятора. iPhone 16 та iPhone 16 Plus оснащені панелями LTPS або низькотемпературним полікристалічним кремнієм, який обмежує частоту оновлення дисплея до 60 герців.

Завдяки вищій частоті оновлення користувачі також можуть очікувати, що стандартні моделі iPhone 17 матимуть функцію "Завжди на дисплеї" (Always-On). Це пов'язано з тим, що LTPO-дисплеї дозволяють змінювати частоту оновлення за потреби й залежно від того, які завдання ви зараз виконуєте. Таким чином вона може коливатися від 1 герца до 120 в різних сценаріях, щоб економити заряд. Це буде перший випадок, коли стандартні моделі отримають дисплей Always-On на пристрої, даючи місце таким функціям, як StandBy (відображення інформації на екрані заблокованого смартфона, коли він стоїть у горизонтальному положенні на зарядці, виконуючи функцію домашнього дисплея).