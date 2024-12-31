Детали

Стандартные модели iPhone всегда отличались худшими дисплеями по сравнению с моделями Pro. Привилегия иметь экран на 120 герц был всегда только у более дорогих устройств. Но в следующем году, если верить новым слухам о цепочке поставок, этот разрыв может сократиться. Единственное предостережение заключается в том, что никто пока не знает, повысит ли компания частоту сразу до 120 герц или займет промежуточную позицию на 90 герцах, чтобы все равно оставить различие между различными классами смартфонов, сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

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Модели iPhone 16 получили немного изменений в этом году. Например, у них изменилась камера. Однако дисплеи остались полностью без внимания. Поэтому вполне логично, что в следующем году компания должна что-то с этим сделать, чтобы оправдать повторение слов "innovation" и "incredible" каждые 10 секунд.

Ожидается, что Apple будет использовать LTPO или низкотемпературные панели из поликристаллического оксида для всей линейки iPhone 17, что позволит реализовать высокую частоту до 120 герц с технологией ProMotion, которая ранее также была ограничена моделями Pro. Такие панели являются более энергоэффективными, что может позволить устройствам потреблять меньше энергии от аккумулятора. iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены панелями LTPS или низкотемпературным поликристаллическим кремнием, который ограничивает частоту обновления дисплея до 60 герц.

Благодаря высокой частоте обновления пользователи также могут ожидать, что стандартные модели iPhone 17 будут иметь функцию "Всегда на дисплее" (Always-On). Это связано с тем, что LTPO-дисплеи позволяют изменять частоту обновления при необходимости и в зависимости от того, какие задачи вы сейчас выполняете. Таким образом она может колебаться от 1 герца до 120 в разных сценариях, чтобы экономить заряд. Это будет первый случай, когда стандартные модели получат дисплей Always-On на устройстве, давая место таким функциям, как StandBy (отображение информации на экране заблокированного смартфона, когда он стоит в горизонтальном положении на зарядке, выполняя функцию домашнего дисплея).