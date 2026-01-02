Сотні оглядів показали смартфони з найкращими камерами на ринку: хто лідер на початку 2026 року

Аналітики провели масштабне дослідження ринку смартфонів і визначили лідерів у категорії мобільної фотозйомки. До переліку увійшли гаджети від провідних виробників, які пропонують не лише чудові камери, а й потужне "залізо". Серед фаворитів – моделі з унікальними сенсорами, просунутою оптикою та рекордними характеристиками зуму.

Які смартфони потрапили до рейтингу найкращих камерофонів?

Лідером за інноваційністю став Huawei Pura 80 Ultra, який отримав величезний сенсор формату RYB з можливістю регулювання діафрагми. Смартфон також пропонує унікальну систему подвійного перископа з десятикратним оптичним наближенням, що робить його одним із найпросунутіших пристроїв для фотозйомки в історії мобільних технологій. Динамічний діапазон цієї моделі встановив новий стандарт якості, пише 24 Канал.

Дивіться також Вистачить на кілька днів: цей смартфон отримав одну з найбільших батарей у світі

Для тих, хто шукає оптимальне поєднання можливостей та вартості, аналітики рекомендують nubia Z80 Ultra. Цей телефон вирізняється нестандартними об'єктивами з фокусними відстанями 35 та 18 міліметрів, що особливо корисно для портретної зйомки. При цьому "начинка" ґаджета відповідає флагманському рівню.

Honor Magic 8 Pro зробив ставку на потужний телеоб'єктив роздільною здатністю 200 мегапікселів. Ця камера забезпечує 3,7-кратне оптичне збільшення з можливістю цифрового зуму до стократного наближення. Оптична стабілізація та якісний ефект розмиття фону роблять цю модель відмінним інструментом для деталізованих знімків на відстані.

Для професіоналів та ентузіастів мобільної фотографії призначені Oppo Find X9 Pro та Xiaomi 15 Ultra. Обидва пристрої оснащені великими матрицями, високоякісною оптикою та розширеними режимами зйомки. Вони демонструють чудові результати в макрофотографії та впевнено працюють із зумом навіть за складного освітлення.

Смартфони vivo X300 та X300 Pro стали ідеальним вибором для любителів портретної зйомки. Завдяки співпраці з Zeiss ці моделі отримали професійну оптику та інші доповнення для телеоб'єктивів. Розширений функціонал програмного забезпечення дозволяє тонко налаштовувати параметри зйомки вручну, виводячи мобільну фотографію на рівень, близький до професійних камер.



Смартфони vivo X300 та X300 Pro можуть розширювати свої можливості за допомогою спеціального чохла та додаткового об'єктива / Фото vivo

Серед масових флагманів експерти особливо відзначили Pixel 10 Pro, який встановив новий стандарт нічної фотозйомки.

Galaxy S25 Ultra запропонував універсальну систему камер з інтеграцією штучного інтелекту для автоматичного покращення знімків.

iPhone 17 Pro Max потрапив у топ завдяки неперевершеній якості відеозапису та найкращим "живим" фотографіям на ринку.

Рейтинг найкращих камер у смартфонах від PhoneArena: дивіться відео англійською

Підсумовуючи, фахівці зауважують, що ідеального камерофона для всіх не існує. Вибір моделі залежить від конкретних сценаріїв використання, особистих переваг та пріоритетних завдань користувача.