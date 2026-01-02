Сотни обзоров показали смартфоны с лучшими камерами на рынке: кто лидер в начале 2026 года

Аналитики провели масштабное исследование рынка смартфонов и определили лидеров в категории мобильной фотосъемки. В перечень вошли гаджеты от ведущих производителей, которые предлагают не только отличные камеры, но и мощное "железо". Среди фаворитов – модели с уникальными сенсорами, продвинутой оптикой и рекордными характеристиками зума.

Какие смартфоны попали в рейтинг лучших камерофонов?

Лидером по инновационности стал Huawei Pura 80 Ultra, который получил огромный сенсор формата RYB с возможностью регулировки диафрагмы. Смартфон также предлагает уникальную систему двойного перископа с десятикратным оптическим приближением, что делает его одним из самых продвинутых устройств для фотосъемки в истории мобильных технологий. Динамический диапазон этой модели установил новый стандарт качества, пишет 24 Канал.

Для тех, кто ищет оптимальное сочетание возможностей и стоимости, аналитики рекомендуют nubia Z80 Ultra. Этот телефон отличается нестандартными объективами с фокусными расстояниями 35 и 18 миллиметров, что особенно полезно для портретной съемки. При этом "начинка" гаджета соответствует флагманскому уровню.

Honor Magic 8 Pro сделал ставку на мощный телеобъектив разрешением 200 мегапикселей. Эта камера обеспечивает 3,7-кратное оптическое увеличение с возможностью цифрового зума до стократного приближения. Оптическая стабилизация и качественный эффект размытия фона делают эту модель отличным инструментом для детализированных снимков на расстоянии.

Для профессионалов и энтузиастов мобильной фотографии предназначены Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 15 Ultra. Оба устройства оснащены большими матрицами, высококачественной оптикой и расширенными режимами съемки. Они демонстрируют отличные результаты в макрофотографии и уверенно работают с зумом даже при сложном освещении.

Смартфоны vivo X300 и X300 Pro стали идеальным выбором для любителей портретной съемки. Благодаря сотрудничеству с Zeiss эти модели получили профессиональную оптику и другие дополнения для телеобъективов. Расширенный функционал программного обеспечения позволяет тонко настраивать параметры съемки вручную, выводя мобильную фотографию на уровень, близкий к профессиональным камерам.



Смартфоны vivo X300 и X300 Pro могут расширять свои возможности с помощью специального чехла и дополнительного объектива / Фото vivo

Среди массовых флагманов эксперты особо отметили Pixel 10 Pro, который установил новый стандарт ночной фотосъемки.

Galaxy S25 Ultra предложил универсальную систему камер с интеграцией искусственного интеллекта для автоматического улучшения снимков.

iPhone 17 Pro Max попал в топ благодаря непревзойденному качеству видеозаписи и лучшим "живым" фотографиям на рынке.

Подытоживая, специалисты отмечают, что идеального камерофона для всех не существует. Выбор модели зависит от конкретных сценариев использования, личных предпочтений и приоритетных задач пользователя.