Samsung і Google показали нові смартокуляри – що вже відомо перед осіннім запуском

Samsung і Google вперше детальніше розповіли про спільні смартокуляри, які дебютують уже цієї осені. Компанії розкрили ключові особливості пристрою, хоча частину важливих характеристик поки що залишили в секреті.

Під час презентації Galaxy Unpacked у липні 2026 року Samsung приділила основну увагу новим смартфонам, однак окремий блок заходу був присвячений майбутнім смартокулярам. Пристрій компанія розробляє спільно з Google, а також виробниками окулярів Gentle Monster і Warby Parker. Про це пише Mobilesyrup.

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Чим нові смартокуляри Samsung відрізнятимуться від конкурентів?

Відомо, що продажі стартують восени 2026 року у США та Південній Кореї. Водночас Samsung поки не повідомила, чи з'явиться новинка на інших ринках, зокрема в Канаді.

Samsung і Google підтвердили, що розвиток лінійки почнеться з моделей без дисплея. Замість вбудованого екрана вони запропонують систему "постійно доступного" штучного інтелекту та інтерфейс, який насамперед орієнтований на голосову взаємодію й аудіофункції.

При цьому компанії не розкрили жодних подробиць про майбутні версії окулярів із дисплеями, хоча підтвердили, що такі моделі входять до їхньої довгострокової дорожньої карти.

Одним із головних напрямів розробки стало зменшення ваги пристрою. Samsung повідомила, що використала нову конструкцію шарніра, яка допомогла зробити оправу компактнішою та менш масивною. За словами компанії, окуляри важать менше, ніж більшість аналогічних моделей конкурентів.

Під час презентації також можна було помітити фізичний перемикач на внутрішньому боці однієї з дужок. Samsung не пояснила його призначення, однак, імовірно, він може використовуватися для швидкого вимкнення камери.

Компанія також розкрила показники автономності. Смартокуляри здатні працювати до дев'яти годин без підзарядки. Комплектний футляр із вбудованим акумулятором дозволяє повністю зарядити пристрій ще сім разів.

Глибока інтеграція з екосистемою Samsung

Новинка стане частиною екосистеми пристроїв Samsung. Смартокуляри зможуть взаємодіяти зі смартфонами та розумними годинниками компанії.

Наприклад, користувачі отримають можливість використовувати камеру окулярів під час відеодзвінків, а керувати окремими функціями можна буде безпосередньо з розумного годинника.

На відміну від деяких конкурентів, нові смартокуляри Samsung отримають лише одну камеру, яка розташовуватиметься з правого боку оправи. Зліва встановлять світлодіодний індикатор, який повідомлятиме оточуючих про активну зйомку. У Samsung пояснили, що дві камери не потрібні, оскільки пристрій не призначений для тривимірного сканування облич чи технологій розпізнавання людей.

Такий підхід може заспокоїти користувачів, які хвилюються за конфіденційність. Це особливо актуально після того, як Meta додала до своїх смартокулярів функції розпізнавання облич, що викликало активні дискусії щодо захисту приватності.

Наразі Samsung і Google не назвали точну дату початку продажів, вартість новинки чи повні технічні характеристики. Більше подробиць компанії, ймовірно, розкриють ближче до офіційного запуску восени.