Во время презентации Galaxy Unpacked в июле 2026 года Samsung уделила основное внимание новым смартфонам, однако отдельный блок мероприятия был посвящен будущим смарт-очкам. Устройство компания разрабатывает совместно с Google, а также производителями очков Gentle Monster и Warby Parker. Об этом пишет Mobilesyrup.

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Почему новые смарт-очки Samsung будут отличаться от конкурентов?

Известно, что продажи начнутся осенью 2026 года в США и Южной Корее. При этом Samsung пока не сообщила, появится ли новинка на других рынках, в частности в Канаде.

Samsung и Google подтвердили, что развитие линейки начнется с моделей без дисплея. Вместо встроенного экрана они предложат систему "постоянно доступного" искусственного интеллекта и интерфейс, ориентированный в первую очередь на голосовое взаимодействие и аудиофункции.

При этом компании не раскрыли никаких подробностей о будущих версиях очков с дисплеями, хотя и подтвердили, что такие модели входят в их долгосрочную дорожную карту.

Одним из главных направлений разработки стало снижение веса устройства. Samsung сообщила, что использовала новую конструкцию шарнира, которая помогла сделать оправу более компактной и менее массивной. По словам компании, очки весят меньше, чем большинство аналогичных моделей конкурентов.

Во время презентации также можно было заметить физический переключатель на внутренней стороне одной из дужек. Samsung не объяснила его назначение, однако, вероятно, он может использоваться для быстрого отключения камеры.

Компания также раскрыла показатели автономности. Смарт-очки способны работать до девяти часов без подзарядки. Комплектный футляр со встроенным аккумулятором позволяет полностью зарядить устройство еще семь раз.

Глубокая интеграция с экосистемой Samsung

Новинка станет частью экосистемы устройств Samsung. Смарт-очки смогут взаимодействовать со смартфонами и умными часами компании.

Например, пользователи получат возможность использовать камеру очков во время видеозвонков, а управлять отдельными функциями можно будет непосредственно с умных часов.

В отличие от некоторых конкурентов, новые смарт-очки Samsung получат только одну камеру, которая будет расположена с правой стороны оправы. Слева установят светодиодный индикатор, который будет сообщать окружающим об активной съемке. В Samsung пояснили, что две камеры не нужны, потому что устройство не предназначено для трехмерного сканирования лиц или технологий распознавания людей.

Такой подход может успокоить пользователей, которые беспокоятся о конфиденциальности. Это особенно актуально после того, как Meta добавила в свои смарт-очки функции распознавания лиц, что вызвало активные дискуссии о защите частной жизни.

Пока что Samsung и Google не назвали точную дату начала продаж, стоимость новинки или полные технические характеристики. Более подробную информацию компании, вероятно, раскроют ближе к официальному запуску осенью.