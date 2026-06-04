Кінець супердодатків — Китай переходить до ШІ-агентів, які роблять усе замість користувача

Китайські технологічні гіганти тестують новий формат цифрових сервісів, де звичні додатки поступаються місцем ШІ-агентам. Вони здатні виконувати повсякденні завдання користувача через одну розмову в чаті.

Китай уже давно став прикладом розвитку так званих супердодатків, де в одному інтерфейсі поєднані месенджери, платежі, покупки, доставка їжі, бронювання подорожей і навіть державні сервіси. Найвідомішим прикладом є WeChat від Tencent, який фактично перетворився на цифровий центр повсякденного життя мільйонів користувачів. Про це пише Digitaltrends.

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Чи зникає ера супердодатків?

Однак тепер великі гравці ринку починають рухатися ще далі – від супердодатків до систем, де користувач взагалі не взаємодіє з меню чи вкладками.

Йдеться про перехід до ШІ-агентів, які можуть виконувати комплексні завдання на основі однієї текстової або голосової команди. Alibaba активно розвиває власну ШІ-платформу Qwen, яка має стати не просто чат-ботом, а універсальним помічником для повсякденних дій.

Система вже тестується як інтерфейс для взаємодії з різними сервісами: від замовлення їжі до бронювання авіаквитків. Серед партнерів, які беруть участь у ранніх тестах, згадуються KFC, Luckin Coffee, Mixue та China Eastern Airlines.

Ідея полягає в тому, що користувач більше не відкриває окремі застосунки. Замість цього він звертається до ШІ, який сам виконує ланцюг дій: знаходить потрібний сервіс, застосовує знижки, оформлює замовлення та підтверджує оплату.

Наприклад, замовлення їжі може включати одразу кілька кроків – вибір найближчого закладу, оцінку часу доставки, пошук купонів і фінальне оформлення покупки без переходу між екранами.

Як зміниться WeChat, якщо в нього інтегрують ШІ-агента?

WeChat уже зараз виконує роль універсальної платформи, де користувачі спілкуються, платять, купують товари та користуються міні-застосунками.

Тепер Tencent тестує інтеграцію ШІ-агента, який має взяти на себе виконання цих дій. У майбутньому користувач зможе просто написати запит у чаті – наприклад, викликати таксі, забронювати рейс, оплатити послугу або оформити покупку. Система сама визначатиме потрібний сервіс і виконуватиме всі кроки.

Це може суттєво змінити звичну логіку взаємодії з додатками. Замість пошуку потрібної функції в інтерфейсі користувач фактично делегує завдання штучному інтелекту.

Чому компанії роблять ставку на ШІ-агентів?

Перехід до агентів пояснюється прагненням спростити взаємодію між користувачем і цифровими сервісами. Замість багатьох екранів, меню та підтверджень залишається один діалог.

У випадку з Qwen система може не лише відповідати на запит, а й ініціювати дії – наприклад, запропонувати замовлення кави або поїздку ще до того, як користувач сам про це подумає. Для бізнесу це також новий рівень інтеграції: бренди отримують можливість створювати власних агентів, які працюють безпосередньо в розмовному інтерфейсі.

Попри технологічну привабливість, модель ШІ-агентів створює нові ризики. Головний із них – довіра. Помилка в роботі агента може коштувати дорожче, ніж неправильний клік у звичайному додатку. Невірно замовлений товар, пропущена знижка або помилка в бронюванні подорожі безпосередньо впливають на користувача.

Також виникає питання контролю: чим більше рішень делегується штучному інтелекту, тим менше прозорості залишається у процесі.

Чи змінить це майбутнє мобільних сервісів?

Поява ШІ-агентів у таких екосистемах, як WeChat та Qwen, може означати не кінець супердодатків, а їхню еволюцію.

Замість десятків вкладок і сервісів користувач отримує один інтерфейс – розмову зі штучним інтелектом, який координує всю цифрову інфраструктуру. У такій моделі додатки не зникають, але стають прихованою інфраструктурою, яку більше не потрібно бачити напряму.