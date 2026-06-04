Китай уже давно стал примером развития так называемых суперприложений, где в одном интерфейсе объединены мессенджеры, платежи, покупки, доставка еды, бронирование путешествий и даже государственные сервисы. Самым известным примером является WeChat от Tencent, который фактически превратился в цифровой центр повседневной жизни миллионов пользователей. Об этом пишет Digitaltrends.

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Исчезает ли эра суперприложений?

Однако теперь крупные игроки рынка начинают двигаться еще дальше – от суперприложений к системам, где пользователь вообще не взаимодействует с меню или вкладками.

Речь идет о переходе к ИИ-агентам, которые могут выполнять комплексные задачи на основе одной текстовой или голосовой команды. Alibaba активно развивает собственную ИИ-платформу Qwen, которая должна стать не просто чат-ботом, а универсальным помощником для повседневных действий.

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Система уже тестируется как интерфейс для взаимодействия с различными сервисами: от заказа еды до бронирования авиабилетов. Среди партнеров, которые участвуют в ранних тестах, упоминаются KFC, Luckin Coffee, Mixue и China Eastern Airlines.

Идея заключается в том, что пользователь больше не открывает отдельные приложения. Вместо этого он обращается к ИИ, который сам выполняет цепь действий: находит нужный сервис, применяет скидки, оформляет заказ и подтверждает оплату.

Например, заказ еды может включать сразу несколько шагов – выбор ближайшего заведения, оценку времени доставки, поиск купонов и финальное оформление покупки без перехода между экранами.

Как изменится WeChat, если в него интегрируют ИИ-агента?

WeChat уже сейчас выполняет роль универсальной платформы, где пользователи общаются, платят, покупают товары и пользуются мини-приложениями.

Теперь Tencent тестирует интеграцию ИИ-агента, который должен взять на себя выполнение этих действий. В будущем пользователь сможет просто написать запрос в чате – например, вызвать такси, забронировать рейс, оплатить услугу или оформить покупку. Система сама будет определять нужный сервис и выполнять все шаги.

Это может существенно изменить привычную логику взаимодействия с приложениями. Вместо поиска нужной функции в интерфейсе пользователь фактически делегирует задачу искусственному интеллекту.

Почему компании делают ставку на ИИ-агентов?

Переход к агентам объясняется стремлением упростить взаимодействие между пользователем и цифровыми сервисами. Вместо многих экранов, меню и подтверждений остается один диалог.

В случае с Qwen система может не только отвечать на запрос, но и инициировать действия – например, предложить заказ кофе или поездку еще до того, как пользователь сам об этом подумает. Для бизнеса это также новый уровень интеграции: бренды получают возможность создавать собственных агентов, которые работают непосредственно в разговорном интерфейсе.

Несмотря на технологическую привлекательность, модель ИИ-агентов создает новые риски. Главный из них – доверие. Ошибка в работе агента может стоить дороже, чем неправильный клик в обычном приложении. Неверно заказанный товар, пропущенная скидка или ошибка в бронировании путешествия напрямую влияют на пользователя.

Также возникает вопрос контроля: чем больше решений делегируется искусственному интеллекту, тем меньше прозрачности остается в процессе.

Изменит ли это будущее мобильных сервисов?

Появление ИИ-агентов в таких экосистемах, как WeChat и Qwen, может означать не конец суперприложений, а их эволюцию.

Вместо десятков вкладок и сервисов пользователь получает один интерфейс – разговор с искусственным интеллектом, который координирует всю цифровую инфраструктуру. В такой модели приложения не исчезают не исчезают, но становятся скрытой инфраструктурой, которую больше не нужно видеть напрямую.