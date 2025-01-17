Учені знайшли генетичні відмінності у чорнобильських собак, але спричинила їх не радіація

Безпритульні собаки, що мешкають поблизу Чорнобильської атомної електростанції, генетично відрізняються від інших представників свого виду, які живуть у самому місті Чорнобиль, але вчені кажуть, що радіація не є причиною. Ці тварини не стали радіоактивними мутантами, проте їхні генетичні відмінності розповідають нам дещо цікаве.

Деталі

Дослідники з Університету штату Північна Кароліна та Школи громадського здоров'я Мейлмана Колумбійського університету дійшли висновку, що генетичні відмінності між собаками в місті Чорнобиль і тими, що живуть поблизу Чорнобильської атомної електростанції, швидше за все, не були викликані мутаціями, спричиненими радіацією. Їхнє дослідження дає уявлення про те, як катастрофічне забруднення довкілля з часом впливає на популяції, що мешкають поблизу, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS One.

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Ми працювали з двома популяціями собак, які, хоча їх розділяє лише 16 кілометрів, або близько 10 миль, генетично відрізняються,

– сказав Метью Брін з Університету штату Північна Кароліна.

Аналіз учених показав майже 400 ділянок геному, які відображають відмінності між двома популяціями собак, причому деякі з них містять гени, пов'язані з відновленням пошкоджень ДНК. Дослідження показує, що міські собаки генетично подібні до собак у сусідніх регіонах, таких як Польща, що робить їх репрезентативною контрольною популяцією, з якою можна порівняти групу з АЕС. Потім учені шукали аномалії та мутації у собак з АЕС, які могли накопичуватися з часом. Наприклад, мутації ДНК зародкової лінії, спадкові зміни в ДНК репродуктивних клітин. Науковці почали свій аналіз на хромосомному рівні, а потім поступово збільшували масштаб до все менших і менших генетичних особливостей.

"Уявіть собі, що ви використовуєте функцію зуму на камері телефону, щоб отримати більше деталей — ми починаємо з широкого огляду об'єкта, а потім збільшуємо масштаб. Ми знаємо, що, наприклад, вплив високих доз радіації може призвести до нестабільності на хромосомному рівні. Хоча ця популяція собак на 30 або більше поколінь віддалена від тієї, що існувала під час катастрофи 1986 року, мутації, ймовірно, все ще можна було б виявити, якби вони надавали перевагу у виживанні тим первісним собакам. Але ми не знайшли жодних таких доказів у цих собак", – каже Метью Брін.

Іншими словами, дослідники не знайшли генетичних мутацій, які могли бути викликані впливом радіації. Однак еволюційний тиск, спричинений катастрофою, все ж таки міг спричинити генетичну різницю між міськими собаками та собаками з АЕС.

З людського погляду, це все одно, що вивчати популяцію, яка століттями віддалена від тієї, що існувала на момент катастрофи. Цілком можливо, що собаки, які вижили достатньо довго, щоб дати потомство, вже мали генетичні риси, які підвищували їхню здатність до виживання. Тож, можливо, на початку існував надзвичайний селективний тиск, а потім собаки на електростанції просто залишилися відокремленими від міського населення. Дослідження цього питання є важливим наступним кроком, над яким ми зараз працюємо,

– додав учений.

На думку Клеймана з Колумбійського університету, який також брав участь у дослідженні, негативні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС не обмежувалися лише радіацією. Токсини, включаючи важкі метали, свинцевий порошок, пестициди та азбест (канцерогенний мінерал) були викинуті в навколишнє середовище під час процесу очищення. Ширший вплив ядерної катастрофи на популяції собак, що мешкають поблизу, дає важливі підказки щодо того, як майбутні кризи забруднення можуть вплинути на здоров'я людини.

"Важливість продовження вивчення екологічних аспектів здоров'я великомасштабних катастроф, подібних до цієї, неможливо переоцінити, оскільки очевидно, що в нашому все більш технологічному та індустріальному суспільстві в майбутньому неминуче відбуватимуться інші подібні катастрофи, і ми повинні розуміти потенційні ризики для здоров'я і те, як найкраще захистити людей", – вважає Норман Клейман.

Якщо підсумувати висновки вчених, то можна сказати, що ці зміни викликала не сама радіація, а фактично пришвидшена еволюція. Собаки пристосувалися до нових умов, виробивши захисні механізми у відповідь на забруднення. При цьому вони не контактують із міською популяцією й не спаровуються з її представниками, тому генетичні зміни не передаються.